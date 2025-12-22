Aquest divendres comencen els actes de la Festa del Pi de Centelles

La tradició diu que Santa Coloma fou cremada amb llenya de pi als voltants del poble francès de Sens. A Centelles, en canvi, li reten homenatge, any rere any, amb una gran Festa del pi cada 30 de desembre, des del 1751, tot oferint-li un pi que queda penjat sobre de l'altar de l'església fins al dia de reis.
La festivitat comença aquest divendres 26 de desembre, dia de Sant Esteve, amb la trobada al matí als terrenys de l'associació, que ja tenen pins de més de vint anys. Allà s'esmorza i s'escull el pi tot marcant-lo amb un tret de trabuc.
L'endemà, el dissabte 27, a l'Escola Ildefons Cerdà de l'avinguda Pere Barnils, es procedirà al repartiment de la pólvora pels trabucs dels galejadors. Enguany, està previst repartir uns 400 quilos de pólvora negra subministrada per l'armeria berguedana Sistach Comercial. Al mateix temps, a la Casa del Galejador es prepararan les pomes, els ramells de neules i pa d'hòstia que es penjarà el dia de la Festa en el pi.
El dimarts 30 de desembre, vigília de Santa Coloma, serà el dia principal de la festivitat centellenca: a les set del matí iniciaran els actes amb la missa de galejadors i, a la sortida, galejada al replà de l'església. A les vuit tothom cap al bosc per esmorzar i tallar el pi per, posteriorment, carregar-lo al carro tibat per tractor i no per bous, tal com marca la nova Llei de Benestar Animal.
A les 11 començaran les sardanes a la plaça major i, a les 11:45, iniciarà el repic de campanes i la galejada dalt del campanar.
A les 12 del migdia, els galejadors i els músics aniran a buscar el pi, mentre els assistents esperen fora del poble per l'entrada solemne del pi i els músics.
A la plaça Majore hi haurà la galejada general i el ball del Pi, i a les 13 hores es porta el pi davant de l'església, es descarrega, es fa ballar i s'entra a dins el temple, on es penja com és costum, engalanat amb els ramells de pomes i neules, tot finalitzant l'acte amb el cant de l'himne a santa coloma. El dia 30 conclou a les 19 hores amb la galejada dalt del campanar.
El dimecres 31, dia de Santa Coloma, a les 11 del matí, tornen les salves dels galejadors tot sortint de missa en honor a Santa Coloma.
I el dimarts 6 de gener del 2026, la cloenda és a les 13 hores, quan es despenja el pi i es reparteixen les pomes als associats a la casa del Galejador.
Es recomana portar tap a les orelles, anar al bosc a peu i no tallar llenya.
Des de fa dos anys, els galejadors de Centelles tenen un espai propi i local social anomenat la Casa del Galejador, al carrer Estrangers, que antigament es coneixia com a Can Mossarró. Es tracta d'un antic magatzem de carbó de 168 metres quadrats que, de forma conjunta, solidària i sense ànim de lucre, estan adequant els mateixos galejadors.
S'ha començat arranjant la teulada, que estava molt deteriorada, i està previst que quan les obres acabin sigui un punt de referència de la festa, tot mostrant documents, objectes, elements i armes de la festa.