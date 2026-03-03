Representants de la Mancomunitat del Lluçanès i del Govern de la Generalitat s'han reunit els darrers dies per abordar la continuïtat del procés de creació de la nova comarca catalana i avançar en els reptes organitzatius i de gestió vinculats al futur Consell Comarcal que es crearà el 2027.
Entre les qüestions que hi ha sobre la taula, en destaca garantir el bon funcionament de la Mancomunitat del Lluçanès durant l'actual etapa de transició institucional. Representants del territori manifesten la necessitat de disposar d'un finançament adequat que permet a l'ens assumir la planificació i preparació del futur Consell Comarcal.
En el marc de la trobada també s'ha abordat la importància de comptar amb el suport i la coordinació dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya per fer front al procés de transició dels serveis que actualment presta el Consell Comarcal d'Osona per garantir la continuïtat d'aquests i garantir que el traspàs es faci de manera ordenada i eficient.
Avançar cap a una millora de l'eficiència administrativa, així com de la proximitat institucional, és un dels temes que s'han parlat, i ambdues parts coincideixen en el fet de mantenir i reforçar la qualitat dels serveis públics que rep la població del Lluçanès.
La trobada ha comptat amb la participació de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero; el director general d'Administració Local, Fran Belver; i la directora dels Serveis Territorials de la Direcció General d'Administració Local, Patrícia Alonso Díaz.
Per part de la Mancomunitat del Lluçanès hi ha participat el seu president, Ramon Padrós; la vicepresidenta; Montse Boladeres; el vicepresident, Jordi Bruch; i el gerent, Carles Banús.