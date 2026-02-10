Entre la fugida d'estudi i el tancament de files

Arran dels fets denunciats públicament pel Boira Baixa a través de la campanya Deixeu-nos en pau, des del Grup Municipal de la CUP a l'Ajuntament de Manlleu vam registrar una exhaustiva bateria de preguntes destinada als responsables polítics de la Policia Local, amb l'objectiu d'esclarir la seva opinió i eventuals responsabilitats respecte a la qüestió. Les respostes rebudes no podien ser més decebedores. Malgrat haver especificat que esperàvem una contesta de caràcter polític i no tècnic, el Gabinet d'Alcaldia no ha atès la nostra petició. S'ha limitat a respondre amb formalismes i qüestions administratives, esquivant de manera deliberada un bon grapat de preguntes i fugint d'estudi constantment.
Així doncs, continuem sense saber si tenien coneixement de la redacció i enviament al Departament d'Interior d'almenys un informe, l'any 2023, amb què la Policia Local sol·licitava la imposició d'una sanció de fins a 20.000 euros al Boira Baixa -fet, que, per sort, no es va produir perquè els receptors de la denúncia ho van desestimar-. Tampoc sabem si hi van donar el vistiplau ni quina opinió els mereix aquesta iniciativa, així com què pensen al voltant del fet que documents policials sobre el casal popular incloguessin valoracions de caràcter subjectiu, imprecisions i mitges veritats.
De la mateixa manera, desconeixem si consideren proporcionada la sanció de 1.350 euros imposada a l'entitat per la celebració d'un concert el passat 10 de setembre -per cert, programat la vigília de l'11 de setembre, dia festiu, i finalitzat pels volts de mitjanit-. Paral·lelament, redueixen a un mer "defecte de forma" -que diuen estar en vies de resoldre-, un fet especialment greu: que aquesta multa s'imposés, a títol individual, a un soci del Boira Baixa que no és representant legal de l'entitat ni va ser identificat per agents policials durant la vetllada. Malgrat preguntar-los-ho directament, no ens han aclarit en base a quins criteris i procediments es va arribar a la conclusió que la persona denunciada era, suposadament, responsable del concert.
Més enllà de tirar pilotes fora de manera sistemàtica, el document que se'ns ha tramès és un tancament de files absolut amb les actuacions portades a terme per la Policia Local respecte al casal popular. Ni un bri d'autocrítica, tot el contrari: una justificació a ultrança, des d'unes aparents neutralitat institucional i pulcritud administrativa, de totes les iniciatives empreses. Fins i tot de maniobres intimidatòries de la GREIP durant les seves tasques de patrullatge.
Això sí: sense manifestar ni esclarir, malgrat ho requeríssim explícitament, les opinions i el grau de responsabilitat dels màxims responsables polítics de l'Ajuntament en tot plegat. Davant d'això, hi ha dues opcions possibles: o bé van conèixer, autoritzar i/o instigar -amb més o menys grau de complicitat i/o agència política- actuacions com sol·licitar sancions de fins a 20.000 euros contra una entitat local, autogestionada i sense ànim de lucre; o bé hi ha una manca flagrant de control i fiscalització polítics respecte a les accions de la Policia Local -això sí, premiades a posteriori amb una defensa aferrissada i acrítica-. I no sabem quina de les dues possibilitats, no del tot excloents entre elles, és pitjor.
La manca de respostes ens obliga a plantejar hipòtesis. Els silencis són inquietants, però alhora reveladors: sovint, també parlen per si sols. Sigui com sigui, seguirem intentant esclarir uns fets que considerem gravíssims i pels quals continuarem exigint explicacions; sobretot, polítiques. Per qui vulgui saber-ne més, estem oberts a compartir tota la informació de què disposem, mentre persistim en aconseguir-ne més.