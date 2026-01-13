El Casal Popular Boira Baixa de Manlleu denuncia la «repressió» de la Policia Local: «Ja no callarem més»

El Casal Popular Boira Baixa de Manlleu ha denunciat la "repressió i persecució" de l'Ajuntament de la vila i, més concretament, de la Policia Local envers el seu projecte.
En roda de premsa, representants de l'entitat han explicat que, recentment, se'ls ha notificat la interposició d'una sanció de 1.350 euros "per una suposada falta greu de l'Ordenança de Civisme" que consideren "totalment desproporcionada i injustificada".
En concret, la multa tindria l'origen en un concert que es va celebrar la vigília de l'11 de setembre de 2025, una actuació "programada el dia abans d'un festiu" i que "va finalitzar pels volts de mitjanit". Al mateix temps, des del Boira Baixa asseguren que, aquell dia, no van tenir cap mena d'interlocució amb els agents de la Policia Local.
"S'han destinat recursos públics a perseguir-nos"
Durant la roda de premsa celebrada aquest dilluns al vespre a la seu del Casal Popular Boira Baixa, els representants de l'entitat han afirmat que la situació no els sorprèn: "Des que vam iniciar el projecte de construcció de la nova seu al bell mig de Manlleu, la pressió de certes instàncies de l'Ajuntament ha estat constant".
Al mateix temps, expliquen que "hem rebut altres sancions i hem patit diverses traves burocràtiques a l'hora d'organitzar activitats, així com dilacions en respostes administratives". També destaquen que "hem mantingut interlocució amb càrrecs polítics del consistori, però ha quedat palès que, mentre ens deien una cosa de paraula, per darrere la maquinària repressiva continuava funcionant". "S'han destinat recursos públics municipals a perseguir-nos", han alertat.
També han revelat que "la Policia Local va redactar informes sobre la nostra activitat" durant la primavera i l'estiu del 2023. Els continguts d'aquests, detallen, evidencia que "es van monitorar els perfils a les xarxes socials" del Casal Popular Boira Baixa, i es va analitzar "amb lupa i voluntat criminalitzadora" alguns actes organitzats per l'entitat.
Els informes, diuen, van ser tramesos al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya "amb l'objectiu que se'ns interposés una sanció de fins a 20.000 euros". La multa no va arribar mai, malgrat creuen que darrere aquesta situació "hi ha una clara estratègia de persecució, acompanyada d'un intent d'ofegament econòmic a base de sancions desorbitades", expliquen amb preocupació.
"Davant dels atacs reiterats, ja no callarem més"
"El nou casal popular que hem construït gràcies a un esforç col·lectiu ingent incomoda certs sectors", remarquen des del Boira Baixa. En aquesta línia, emmarquen els fets a una "lògica repressiva" que, segons l'entitat, "respon a motius manifestament polítics".
Els portaveus del Casal Popular Boira Baixa asseguren que des del primer dia que van instal·lar-se al centre de la vila, a la plaça Flama del Canigó, una de les seves prioritats ha estat "establir vincles i generar una bona relació amb el veïnat". S'hi han reunit en diferents ocasions, han recollit les seves inquietuds i suggeriments, els han informat dels actes que s'hi fan i han tingut en compte el seu descans en elaborar la programació, detallen.
Per a tot plegat, qualifiquen la manera d'actuar de la Policia Local de Manlleu d'"intolerable", així com de tenir "una actitud manifestament intimidadora durant el desenvolupament de certs esdeveniments al Casal".
Des del Boira Baixa insisteixen que compleixen totes les normatives vigents i que disposen de totes les llicències necessàries per a la seva activitat, però reiteren que "sempre troben una escletxa que, partint de la interpretació més restrictiva possible, els permeti posar nous bastons a les rodes en forma de traves burocràtiques o multes". Amb tot, remarquen que aquesta situació "no és extrapolable a totes les àrees de l'Ajuntament" i agraeixen "la bona disposició" per part de l'estructura tècnica de l'ens "per treballar conjuntament".
Els representants de l'entitat avisen que "davant dels atacs reiterats, ja no callarem més" i insisteixen que "no aconseguiran debilitar-nos". Prova d'això és que, el Casal Popular Boira Baixa no ha parat de créixer i ja suma gairebé 600 sòcies en el marc d'un projecte autogestionat que "no ha rebut ni un euro de diners públics per fer-ho realitat". D'ençà que van obrir les portes de la nova seu, han celebrat més de 270 activitats col·laborant amb una norantena d'entitats, organitzacions i col·lectius.
"Alguns voldrien un poble mort, adormit i acrític, però els volem donar una mala notícia: seguirem deixant-nos la pell per aconseguir tot el contrari: un Manlleu viu, participatiu i combatiu", sentencien des del Boira Baixa.