Detenen l'autor d'un robatori en un domicili de Roda de Ter

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en un domicili de Roda de Ter.
En concret, la policia catalana va detenir el lladre el passat 11 de març. Els fets van tenir lloc l'1 de gener, quan el detingut va entrar en una casa del municipi osonenc i, un cop dins, va ser sorprès pel propietari. El lladre va empènyer una taula que va impactar contra la víctima i el va fer caure a terra, moment que l'home va aprofitar per fugir de l'habitatge.
La policia catalana va obrir una investigació i, finalment, va identificar el presumpte autor del robatori, que van localitzar i detenir la setmana passada.
Fonts dels Mossos detallen que l'individu ja havia estat detingut el 12 de gener per un altre fet similar també a Roda de Ter, el passat 16 de desembre. En aquella ocasió, el lladre va sostreure diverses peces de roba, objectes personals com ulleres de sol, rellotges o sabates.
Un mes després dels fets, la víctima el va reconèixer pel carrer amb algunes de les seves pertinences posades, fet que va permetre alertar als Mossos i efectuar-ne la detenció.