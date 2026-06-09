Osona impulsa una estratègia territorial per transformar el sector agroalimentari

Osona treballar una estratègia territorial integral per impulsar la transformació del sector agroalimentari. Es tracta d' Osona Biocircular, una iniciativa que neix amb l'objectiu de connectar el teixit comarcal -administracions, empreses, universitat, centres de recerca i sector primari- per accelerar la transició cap a un model més competitiu, sostenible, digital i arrelat al territori.
El sector agroalimentari és un dels
principals motors econòmics de la comarca, però al mateix temps, afronta reptes ambientals, productius i socials importants, com per exemple, la gestió de les dejeccions ramaderes, la manca de relleu generacional o la necessitat d'incorporar més innovació i digitalització. És en aquest context que neix Osona Biocircular, una estratègia comarcal que aposta per un relat únic per passar de projectes aïllats a un model de territori més cohesionat perquè la comarca esdevingui un hub de la bioeconomia amb capacitat per atraure recursos públics i privats.
L'estratègia s'articula al voltant de
projectes "reals i tangibles" a través de sis eixos: sostenibilitat ambiental, bioeconomia, digitalització, suport als petits agroproductors, diversificació del sector i sostenibilitat social. Algunes iniciatives ja estan en marxa o en fase de disseny. Per exemple, en destaca la construcció d'una planta de biogàs, com la de la Cooperativa Plana de Vic, amb l'objectiu de convertir els purins i fems en biometà per a l'autoconsum o per la xarxa, produint alhora biofertilitzants per tancar el cercle del nitrogen.
Jornada organitzada per Osona Biocircular.
Creacció
La coordinadora del projecte Osona Biocircular,
Alba Reguant, explica que al voltant de les plantes de biogàs hi ha "cert rebuig social", però insisteix que han de ser projectes que "facilitin la transició verda". Per la seva banda, Bet Piella, regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, remarca que "farem la planta de biogàs que sigui bona pel territori" i afegeix que "el que no pot ser és el país del 'No', perquè la transició energètica l'hem de fer tant sí com no i de la millor manera possible".
Seguint la mateix línia,
, que permetrà un dels projectes més avançats és la plataforma Prima, a Gurb validar prototips tecnològics i energètics en entorns reals abans de sortir al mercat.
Una altra proposta que hi ha sobre la taula és la
instal·lació d'un biopolígon a Vic, és a dir, un pol d'especialització pioner en bioeconomia destinat a l'atracció industrial, on les empreses compartiran la mirada en biocirculaitat per minimitzar l'impacte ambiental. "Encara s'està en fase d'establir quina seria la legislació i es busca establir una regió amb facilitats perquè s'hi puguin instal·lar empreses amb un denominador comú: la biocircularitat", explica Reguant.
El
suport als petits agroproductors també ocupa un lloc destacat dins dels reptes d'Osona Biocircular, així com la diversificació del model productiu. En aquest sentit, la comarca està treballant en el projecte Boletus, que estudia la possibilitat d' aprofitar granges i naus en desús per al cultiu de bolets i la seva comercialització sota una marca unificada. També s'aposta per iniciatives vinculades a la proteïna alternativa, a través de la cria d'insectes i la creació a la comarca de l' associació Indicat.
L'estratègia també aposta per la
sostenibilitat social i la creació de talent centrant-se a assegurar el relleu generacional, millorar les condicions i el benestar laboral del sector, i consolidar la comarca com un pol de coneixement gràcies a la Formació Professional especialitzada i la futura Facultat de Veterinària de la UVic.
Bet Piella detalla que Osona Biocircular és
"l'estratègia que ens ha de permetre acompanyar el sector primari, des dels petits agroproductors fins a la gran indústria, en el procés d'innovació i canvi perquè es pugui diversificar i la comarca continuï sent competitiva".
Al mateix temps, Piella destaca la importància d'implicar el conjunt del territori:
"Des de l'Ajuntament de Vic veiem clau aquesta aliança que uneix la universitat, el teixit empresarial i el sector públic per trobar solucions reals als reptes ambientals i productius de la comarca".