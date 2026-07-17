La plantilla de Leche Pascual a Gurb ha acordat desconvocar la jornada de vaga prevista per dilluns 20 de juliol i la mobilització davant les oficines de la companyia a Madrid. El motiu és que l'empresa ha anunciat la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors, tal com ha indicat el Col·lectiu Ronda -que assessora el comitè d'empresa- en un comunicat.
En aquesta línia, consideren que aquesta decisió constitueix una "nova mostra de voluntat negociadora de la plantilla, que reclama una sortida digna davant d'unes extincions que no responen a unes circumstàncies econòmiques adverses, sinó a una decisió adoptada únicament per convivència empresarial". L'acomiadament col·lectiu afecta unes 80 persones.
En el comunicat, els treballadors especifiquen que si la nova proposta no arriba o no representa una millora real reprendran les mobilitzacions i, fins i tot, n'incrementaran la intensitat fins al dia 31 de juliol, dia en què està previst que cessi definitivament l'activitat.
La plantilla recorda que la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas ha estat acordada per un valor de 20,4 milions d'euros, mentre que asseguren que els imports que s'han ofert a la plantilla en concepte d'indemnització per la pèrdua del lloc de treball "se situa, en conjunt, al voltant dels 3,5 milions d'euros". A més, asseguren que el context econòmic de l'empresa és "positiu", ja que "l'any passat va facturar més de 398 milions d'euros tan sols amb l'activitat d'envasament de llet".