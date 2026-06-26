Pascual presentarà un ERO per acomiadar tota la plantilla de la fàbrica de Gurb

Leche Pascual presentarà un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, tota la plantilla. Segons ha informat el Col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc més d'un mes abans del tancament previst de la planta, fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. La nova propietària preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella.
Els representants dels treballadors diuen que la decisió “no està justificada” i asseguren que negociaran perquè es protegeixin els drets de la plantilla. En paral·lel, la plantilla preveu impulsar un ampli calendari de mobilitzacions i protestes. La representació dels treballadors considera que l'ERO "no té una causa real que el justifiqui" perquè, segons assegura, la planta de Gurb "ha obtingut els millors registres des de la seva posada en marxa, tant en producció com en rendibilitat".
En aquest sentit, sosté que Leche Pascual "decideix tancar una fàbrica que funciona i que genera resultats per traslladar la producció a altres fàbriques, especialment a Burgos". Segons expliquen, durant els darrers mesos l'empresa ha traslladat a aquest centre tant línies productives com l'envasament de llet destinada a marques com Lidl o Llet Nostra.
La plantilla també retreu a la companyia haver ajornat l'inici de la negociació. "Després de gairebé un any des que es va prendre la decisió de vendre la fàbrica, Leche Pascual ha esperat fins ara per obrir formalment un procés de negociació amb la plantilla", lamenten. Els representants dels treballadors afegeixen que l'acomiadament s'ha comunicat "a les portes del tancament, quan la decisió ja està executada de facto i bona part de l'activitat ha estat retirada de Gurb".
La plantilla afirma que negociarà l'ERO, però adverteix que no acceptarà "cap acord que no reconegui la manca de causa que justifiqui els acomiadaments i que no protegeixi de manera efectiva els drets laborals i socials" dels treballadors.
També avisa que, si no hi ha garanties suficients, acudirà als tribunals per demanar "la nul·litat d'un procediment que considerem viciat d'irregularitats". Paral·lelament, impulsarà noves mobilitzacions, que se sumaran a les protestes dels darrers mesos, entre les quals la vaga i el tall de la C-17 del passat 31 de maig.