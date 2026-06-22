Pascual readmet vuit empleats a Gurb però manté la clausura de la planta el 31 de juliol

eche Pascual ha reincorporat vuit persones treballadores de la fàbrica de Gurb que havien estat acomiadades de manera individual. Malgrat aquest moviment, la data marcada per a la clausura de les instal·lacions, el 31 de juliol, continua sense canvis. El Col·lectiu Ronda ha difós aquesta decisió mitjançant un comunicat, on assenyala que la reincorporació "no resol el conflicte laboral ni es garanteix el futur dels llocs de treball". Mentrestant, entre la plantilla la incertesa s'estén i encara no saben quin serà l'horitzó immediat que els espera.
Segons el Col·lectiu Ronda, la decisió accentua el problema de fons en el procés d'extinció dels contractes a la planta de Gurb. Tal com recull el comunicat, "evidencia que les extincions constituïen un evident frau de llei", una situació que, apunten, ja s'havia exposat arran de l'anunci de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per començar-hi la producció de mozzarella. El col·lectiu d'advocats demanda l'obertura d'una negociació col·lectiva per aclarir el futur de la plantilla i comunica la seva voluntat de portar el cas als jutjats per garantir els drets laborals.
Els representants de les persones treballadores exposen que l’empresa no ha obert cap procés negociador amb la plantilla fins avui. També qüestionen "la suposada intenció de Casa Tarradellas de contractar al 90% de les 80 persones actualment ocupades per Leche Pascual a les instal·lacions de Gurb", considerant aquesta expressió un "titular útil" per preservar "la seva imatge pública", però sense que s'hagi materialitzat en cap acció concreta.
La plantilla reclama garanties per al futur
El conjunt de treballadors, després d'haver organitzat una vaga i tallat el trànsit a la C-17, recorda que "falta poc més de 30 dies pel tancament definitiu de la planta". La incertesa és palesa: "No sabem absolutament res del que passarà amb les 80 persones que hi treballem i les nostres famílies a partir de l’1d’agost, quan Casa Tarradellas es farà amb el control i la propietat de la fàbrica per executar una activitat que no té res a veure amb la que ara es desenvolupa, com ho és la fabricació de mozzarella per a pizzes".
El personal lamenta que, tot i les protestes realitzades, "l’empresa continua de forma absolutament incomprensible negant-se a iniciar un procés de negociació col·lectiva per resoldre el futur i les condicions de sortida dels seus treballadors i treballadores". L'absència de diàleg incrementa l'angoixa, mentre demanen garanties i transparència sobre el procés de clausura.
En el comunicat, el grup laboral declara: "No som esclaus que es puguin traspassar sense negociació". Fan memòria que molts dels empleats hi treballen des de l'obertura l'any 2004 i afegeixen que "no es pot desentendre d'uns treballadors que, molts d'ells, van començar amb l'obertura de la planta.
Si la plantilla no pot exercir el dret a negociar col·lectivament, acudiran als tribunals per defensar-se. El comunicat recull: "És increïble que un procés que afecta una planta que en el seu moment va tenir un cost de més de 70 milions d’euros i amb capacitat per processar anualment més de 200 milions de litres de llet s’estigui conduint d’una forma tan irregular i evidentment il·legal". Al·ludeixen que la readmissió de vuit treballadors acomiadats de manera individual des de l'anunci de la venda és "una forma de procedir completament fraudulenta i sense empara legal".