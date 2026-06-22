Osona encapçala l'augment dels pensionistes a Catalunya durant el 2025

Durant el 2025, pràcticament totes les comarques catalanes han vist créixer la xifra de persones pensionistes en comparació amb l'any anterior. Els augments més pronunciats es detecten a Osona (increment del 2,8%), la Cerdanya (2,7%) i el Baix Empordà (2,3%).
Segons les dades que ha publicat aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'any va tancar amb 1.574.057 perceptors de pensions de la Seguretat Social a Catalunya, un 1% interanual més. Encara que la xifra absoluta creix, la proporció de pensionistes sobre el conjunt de la població mostra una lleu reculada: queda ara al 19,4% (0,1 punts menys respecte a l'any 2024). La disminució de pensionistes ha quedat registrada en algunes comarques: el Berguedà s'apunta una baixada del 0,4%; la Terra Alta, una del 0,3%: les Garrigues i el Priorat retrocedeixen un 0,2%; el Barcelonès reflecteix una caiguda del 0,1%.
Si es desglossa per municipis, Salou registra el creixement més marcat en nombre de perceptors de pensions: 4,3% més. Sant Quirze del Vallès suma un 3% d'augment, Sant Pere de Ribes i Castelldefels milloren totes dues un 2,8%. Centrant-nos en municipis amb més de 20.000 habitants, Esplugues destaca per la seva proporció de pensionistes, situant-se al 23%. El segueixen Cerdanyola del Vallès i Igualada, tots dos amb un 21,8%. Els valors més baixos de presència de pensionistes es localitzen a Salt (13,5%), Salou (13,8%), Vilaseca (13,8%) i Lloret de Mar (14%).
Algunes comarques concentren una fracció especialment alta de pensionistes, en relació amb la seva població: al Ripollès la taxa arriba al 27,5%; la Terra Alta es manté a 27,4%; el Berguedà i el Lluçanès assoleixen, respectivament, el 27,3% i el 26,7%. Això significa que un de cada quatre residents és pensionista. A l'altre extrem, la Cerdanya presenta una proporció del 15%, l'Aran un 15,5% i l'Alt Empordà es queda al 16,1%.
Pel que fa als imports, la mitjana mensual de les pensions a Catalunya arriba als 1.575 euros, fet que implica un increment anual del 4,4%. Els augments més significatius es produeixen a les Garrigues (+5,7%), el Priorat (+5,3%) i la Terra Alta (+5,3%). Al Barcelonès, la mitjana mensual arriba als 1.694 euros, xifra més alta de tot el país; la Terra Alta presenta la més baixa: 1.156 euros.
En el conjunt català, un 25% de pensionistes rep mensualment més de 2.000 euros, mentre un 40% es mou en la franja d'1.001 a 2.000 euros. El 32,9% té una pensió bruta igual o inferior a 1.000 euros.