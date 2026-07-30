Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 31 de juliol i 1 i 2 d'agost

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 31 de juliol i 1 i 2 d'agost a les nostres comarques.
Torelló: Festa Major 2026
Del 18 de juliol al 2 d'agost, Torelló està de Festa Major. Una seixantena d'actes i activitats ompliran el municipi de rauxa i de disbauxa, amb propostes de cultura popular, música o espectacles pels més menuts.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 18 de juliol al 2 d'agost
- On? Torelló
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Tona: Festa Major 2026
Del 30 de juliol al 4 d'agost Tona està de Festa Major. El municipi ha programat una quarantena d'actes i activitats lligades a la tradició i la cultura popular. No hi faltaran les propostes infantils, els clàssics de cada any o les nits de música en directe de la Festa Major Jove.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 30 de juliol al 4 d'agost
- On? Tona
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Vic: Festes de Sant Albert
El barri del carrer de Gurb rep, un any més, el Carquinyoli, el gran protagonista de les Festes de Sant Albert. Enguany tindran lloc del 30 de juliol al 7 d'agost i no hi faltaran les activitats populars com l'arrosada o la xocolatada, nits de música en directe o propostes pels més menuts.
- Què? Festes de Sant Albert
- Quan? Del 30 de juliol al 7 d'agost
- On? Carrer de Gurb de Vic
Vic: De Portes Endins 2026
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Sant Julià de Vilatorta: Estiu Set Fonts
L'Estiu Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta arriba al seu final aquest divendres 31 de juliol amb el concert Belles cançons.
Què? Estiu Set Fonts
Quan? Divendres 31 de juliol
On? Sant Julià de Vilatorta
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Viladrau: Festival de música d'estiu 2026
Els divendres 31 de juliol, 7 d'agost, 14 d'agost i 21 d'agost se celebra a Viladrau el Festival de Música d'estiu 2026, un punt de trobada que pretén oferir diferents estils musicals en un entorn inigualable.
- Què? Festival de Música d'Estiu 2026
- Quan? Divendres 31 de juliol, 7, 14 i 21 d'agost
- On? Viladrau
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Tavèrnoles: Festa Major 2026
Del 31 de juliol al 3 d'agost se celebra la Festa Major 2026 de Tavèrnoles. Enguany s'han programat una vintena d'actes i activitats per a tots els públics.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 31 de juliol al 3 d'agost
- On? Tavèrnoles
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