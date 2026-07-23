Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 24, 25 i 26 de juliol

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 24, 25 i 26 de juliol a les nostres comarques.
Sant Julià de Vilatorta: Festa Major 2026
Alegria, que és Festa Major! Sant Julià de Vilatorta celebra la seva festivitat del 17 al 27 de juliol amb una programació amb una quarantena d'actes i activitats per a tots els públics i gustos.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 17 al 27 de juliol
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Borgonyà: Festa Major 2026
Del 16 al 27 de juliol, Borgonyà celebra la seva Festa Major. La colònia ha programat una vintena de propostes per a tots els públics, on destaquen els actes populars i familiars.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 16 al 27 de juliol
- On? Borgonyà
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Vic: De Portes Endins 2026
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Torelló: Festa Major 2026
Del 18 de juliol al 2 d'agost, Torelló està de Festa Major. Una seixantena d'actes i activitats ompliran el municipi de rauxa i de disbauxa, amb propostes de cultura popular, música o espectacles pels més menuts.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 18 de juliol al 2 d'agost
- On? Torelló
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Rupit i Pruit: El So de les Pedres
La 5a edició d'El So de les Pedres de Ruit i Pruit ja és aquí. Els dies 25 i 26 de juliol, el poble s'omplirà de propostes musicals de petit format en espais singulars i emblemàtics del municipi amb l'objectiu d'unir patrimoni i cultura en un entorn privilegiat.
- Què? El So de les Pedres
- Quan? 25 i 26 de juliol
- On? Rupit i Pruit
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Viladrau: Festival de Curtmetratges Medi Ambient i Sostenibilitat
Arriba la 7a edició del Festival de Curtmetratges Medi Ambient i Sostenibilitat. L'Espai Montseny de Viladrau acollirà la mostra els dies 25 i 26 de juliol, una cita que va néixer amb l'objectiu de difondre produccions audiovisuals relacionades amb el medi ambient i fomentar la denúncia, el debat i la consciència sobre la crisi ambiental.
- Què? Festival de Curtmetratges Medi Ambient i Sostenibilitat
- Quan? 25 i 26 de juliol
- On? Viladrau
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Roda de Ter: Fira del Pescador
Els dies 24, 25 i 26 de juliol arriba la XXXI Fira del Pescador de Roda de Ter, una de les cites més destacades del calendari català de pesca esportiva. La fira combina competició, activitats familiars, gastronomia, música i divulgació de l'entorn natural del riu Ter, així com les propostes més populars com l'arrosada i les havaneres.
- Què? Fira del Pescador
- Quan? 24, 25 i 26 de juliol
- On? Roda de Ter
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