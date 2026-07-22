Arriba la 5a edició d'El So de les Pedres de Rupit i Pruit

Rupit i Pruit celebren, aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol, la 5a edició d'El So de les Pedres, un projecte que fusiona patrimoni i música amb l'objectiu de posar en valor el talent d'artistes emergents i consolidats en un diàleg íntim entre espai i so.
La iniciativa va néixer amb la finalitat d'oferir una experiència cultural per convidar a descobrir espais icònics de Rupit i Pruit. Aposta per concerts de petit format en indrets singulars amb propostes penades per a cada espai.
Aquest 2026, els escenaris d'El So de les Cases seran Can Casas, la Font Vella, Can Xumetra, la Bauma, el Molí del Soler, la Plaça Major i els jardins de la Fontana de Pruit. Pel que fa als artistes convidats d'enguany hi ha Marc Parrot, Arnau Obiols, Terrae, Feliu Ventura, DJ Pubilla Hilton, Maria Canals Porta Cua, Piano Lovers i Quartet Vivancos.