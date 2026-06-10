El Castell de Rupit guanya un nou accés i un premi estatal d'arquitectura

Tres obres catalanes han estat guardonades als Premis Arquitectura 2026, que reconeixen el respecte al llegat històric i cultural i la innovació sostenible amb l'objectiu d'avançar cap a entorns urbans "més humans i resilients". Entre els projectes distingits, n'hi ha un que afecta la comarca d'Osona: es tracta de la recuperació de l'accés al Castell de Rupit, redactat per Carles Enrich Studio, amb el Premi d'Arquitectura Espanyola.
L'obra, segons el jurat, destaca per la "capacitat" per integrar patrimoni, paisatge i tècnica contemporània "a través d'una intervenció continguda, mínima i precisa". En aquesta línia, l'accés al castell "es converteix en una experiència espacial sensible en què s'identifiquen recorregut i estructura en un diàleg amb la topografia que estimula noves lectures del lloc des de l'austeritat expressiva, l'agilitat narrativa i l'economia de mitjans".
Una mirada respectuosa al patrimoni
El projecte de recuperació de l'accés al Castell de Rupit per Can Saltiri ha estat escollit entre 209 propostes seleccionades per col·legis i consells autonòmics d'arquitectura de tot l'Estat. L'obra de l'estudi de Carles Enrich Studio se centra en l'objectiu de millorar l'accés al Castell de Rupit des del nucli urbà i l'adequació dels recorreguts entre les restes conservades. Tot plegat, per a garantir una passejada segura pels visitants i, al mateix temps, per posar en valor el conjunt arqueològic i l'espectacular paisatge que l'envolta.
La intervenció s'ha pensat a partir d'una mirada respectuosa amb el patrimoni que faciliti la comprensió històrica de l'espai i en reforci la integració amb el nucli urbà re Rupit.
Accés per Can Saltiri
L'obra ha permès que l'accés al Castell de Rupit es pugui fer per Can Saltiri salvant el desnivell entre el carrer i el primer esglaó original conservat a la roca. Per a fer-ho possible s'ha ideat una escala que segueix els nivells històrics del terreny i reconeix els elements preexistents.
Segons detalla l'Ajuntament, el recorregut exterior es resol amb una estructura lleugera i discontínua formada per passarel·les i escales d'acer corregut que s'adapten a la roca.
El darrer tram d'escales dirigeix el visitant a una plataforma ubicada dins de l'antiga torre del Castell que permet contemplar les restes arqueològiques i l'entorn paisatgístic de Rupit. L'actuació ha permès recuperar elements patrimonials de gran importància pel municipi de Rupit i ha ajudat a fer el monument més accessible.