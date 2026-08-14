L'Ajuntament d'Olost recomana no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per presència de manganès

Un estiu sec i calorós han portat al fet que l'aigua del pantà de la Gavarresa –del qual s'abasteixen els municipis d'Olost i Santa Creu- sigui d'una "qualitat molt baixa" i s'hi hagi detectat la presència elevada de manganès. Les localitats també estiren l'aigua dels pous de Vilaseca, que es troben en una situació "crítica" pel que fa a la quantitat –s'està consumint per sobre de la seva capacitat- i al potencial, i per aquest motiu, les autoritats han informat que "cal racionalitzar" el consum d'aigua.
Així ho ha explicat l'Ajuntament d'Olost a través d'un comunicat, en el qual també detalla que, actualment, "els consums són molt elevats respectes l'ús per la indústria, explotacions ramaderes, domèstics (piscines i jardins)" essent l'estiu una època "de màxims consums".
La major part de l'aigua que cal tractar, continua el text, prové del pantà de la Gavarresa i la planta de tractament "no té capacitat per treure l'aigua amb les garanties exigides per la normativa sanitària pel consum humà".
Paràmetres elevats de manganès
Què és el manganès? És un mineral natural que es troba, per exemple, a les roques, el sòl o als aqüífers i es pot dissoldre en l'aigua, sobretot a les subterrànies o als pous amb poc oxigen. En dosis petites no hi ha problemes, però un excés pot provocar, entre altres coses, que el gust de l'aigua sigui més fort. Així, si es consumeix durant molt de temps aigua amb dosis altes de manganès, la salut se'n pot veure afectada.
Doncs bé, segons ha explicat l'Ajuntament d'Olost, els darrers dies les analítiques de l'aigua donaven uns paràmetres de manganès "més elevats del normal", encara que estaven "dins dels correctes per consum". Amb tot, l'analítica de dijous va confirmar que se superaven els límits establerts i, per tant, l'aigua no és apta pel consum humà. Amb tot, l'Ajuntament d'Olost recalca que la recomanació és no beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta, però que es pot fer servir per a la resta d'usos.
Finalment, el consistori subratlla que la millora de la situació "no serà de forma immediata" i demanen que "es redueixin els consums d'aigua a tot el municipi".