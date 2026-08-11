Dol a la Guàrdia Urbana de Vic per la mort sobtada de Sergi Gimeno, a l'edat de 48 anys. Agent del cos des de feia molts anys, havia estat reconegut en diverses ocasions per a la institució.\r\n\r\nDes de la Guàrdia Urbana han expressat el seu condol a la família i amics a través d'un missatge a les xarxes socials.\r\n\r\n\r\n\r\nLamentem profundament la mort sobtada del nostre company de la Guàrdia Urbana. El nostre més sincer condol i escalf a la família, companys i amics.\r\nDescansa en pau Sergi.\r\nEn el nostre record per sempre. 🖤\r\n— Vic Guàrdia Urbana (@vic_gurbana) August 10, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nTambé l'Ajuntament de Vic ha publicat un missatge d'escalf a l'entorn de Gimeno:\r\n\r\n\r\n\r\n🖤 Tot el nostre suport i escalf a la família, amistats i companys d'en Sergi Gimeno, agent de la Guàrdia Urbana de Vic, que ens va deixar ahir.\r\n\r\nUna forta abraçada a tots en aquests moments tan difícils. https://t.co/X24N2C4zTr\r\n— Ajuntament de Vic (@aj_vic) August 11, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n