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Commoció a la Guàrdia Urbana de Vic per la mort sobtada d'un agent

Societat

Sergi Gimeno ha traspassat a l'edat de 48 anys

  • Imatge d'arxiu de la Guàrdia Urbana de Vic.

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Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 12:58
Actualitzat el 11 d’agost de 2026 a les 13:39

Dol a la Guàrdia Urbana de Vic per la mort sobtada de Sergi Gimeno, a l'edat de 48 anys. Agent del cos des de feia molts anys, havia estat reconegut en diverses ocasions per a la institució.

Des de la Guàrdia Urbana han expressat el seu condol a la família i amics a través d'un missatge a les xarxes socials.


També l'Ajuntament de Vic ha publicat un missatge d'escalf a l'entorn de Gimeno:

 

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