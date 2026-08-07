Les tempestes de dijous deixen petites incidències a diferents municipis d'Osona

Aquesta setmana, en dues ocasions la comarca d'Osona ha estat travessada per tempestes que, en alguns moments, han anat acompanyades de fenòmens meteorològics violents com fortes ratxes de vent, pedra i calamarsa.
El primer episodi va tenir lloc dimarts, causant alguns desperfectes com caigudes de branques a sobre de cotxes estacionats al carrer o algun ensurt a grups que estaven fent activitats a la natura.
El segon episodi, més generalitzat arreu de Catalunya, es va donar ahir dijous entre el migdia i el vespre. En el cas d'Osona, hi havia activat un avís per quantitats abundants d'aigua en poca estona i, també, les possibilitats que les pluges anessin acompanyades de temps violent.
I així va ser. Per exemple, a Centelles una forta i curta ràfega de vent va provocar diversos desperfectes a teulades de cases particulars o en equipaments municipals, com la piscina del poble, que aquest divendres restarà tancada per arreglar els desperfectes i netejar l'entorn.
També va haver-hi petites incidències derivades de les tempestes en altres municipis com Vic, Torelló o Sant Julià de Vilatorta. En aquest últim poble, els Bombers van haver de fer diversos serveis, la majoria per la caiguda de branques i arbres.
Osona va ser la desena comarca catalana des de la qual van fer-se més trucades al telèfon d'emergències 112 -un total de 15- derivades de les tempestes, la majoria de les quals va efectuar-se des de Vic -6 trucades-, segons dades de Protecció Civil.
Entre les estacions on es va acumular més aigua hi ha la de Perafita (Lluçanès) amb 36,5 o la d'Orís (Osona) amb 31,3.
Al mateix temps, la pluja que va caure també va afectar la circulació de trens a l'R3, que va quedar-se sense servei entre Vic i Ripoll perquè va caure un arbre a la via.
La previsió de divendres
Si bé la previsió per als pròxims dies és que les pluges afluixin a bona part del territori català, també s'espera que es repeteixin els ruixats de tarda en alguns sectors del Pirineu i Prepirineu. En aquest sentit, avui hi ha quatre comarques en alerta per intensitat de pluja: Osona, Lluçanès, Ripollès i Garrotxa.