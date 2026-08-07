L'atracció de la fira de Tona on va haver-hi nou ferits havia passat la revisió recentment

Final de Festa Major gris a Tona. El darrer dia de celebració, nou persones -vuit de les quals menors d'edat- van resultar ferides a la fira d'atraccions ubicada a l'esplanada de sorra de La Canal. L'accident va tenir lloc el passat dimarts pels volts de les 12 de la matinada -darrer dia de la festivitat-, quan va fallar el sistema de retenció de la porta de l'atracció coneguda popularment com "l'olla", segons apuntaven les primeres hipòtesis de la investigació.
Dimecres al matí, els Mossos d'Esquadra van realitzar una inspecció ocular al lloc dels fets, i dijous, se'n va dur a terme una segona juntament amb tècnics municipals. Un cop recollides totes les informacions, les diligències es traslladen a l'autoritat judicial, qui determinarà si es va cometre alguna negligència.
Amb tot, fonts de la policia catalana detallen a Nació que els permisos i l'assegurança de l'atracció estaven en regla, i que l'aparell havia passat una revisió recentment. La investigació de Mossos assenyala que s'hauria produït una pèrdua de pressió del pneumàtic d'un pistó que subjectava la porta. D'aquesta manera, la policia catalana apunta al fet que va ser un accident.
La majoria de les persones ferides presentaven contusions i fractures. Mossos, Policia Local, Bombers i SEM van desplaçar-se fins al lloc dels fets i van atendre els afectats in situ. Amb tot, cinc dels ferits van ser traslladats a l'Hospital de Vic i, finalment, una de les menors va ser derivada a l'Hospital de Sant Joan de Déu per una fractura més complexa, a on continua ingressada.