La Generalitat licita el carril 2+1 entre Manlleu i Torelló, a la C-37

La Generalitat de Catalunya ha començat el procés per a contractar les obres de construcció del tercer carril a la C-37 entre les localitats de Manlleu i Torelló. L'import dels treballs és de 13,5 milions d'euros, està previst que les obres comencin el pròxim hivern i que tinguin una durada de 16 mesos aproximadament.
Actualment, la C-37 entre els dos municipis té un carril de circulació per sentit. Les actuacions que preveu la Generalitat aposten pel 2+1, és a dir, s'eixamplarà la via per construir un tercer carril que no sempre discorrerà en el mateix sentit, sinó que en dos trams serà cap a Manlleu i, en un altre tram direcció Torelló. La longitud total del tram 2+1 serà de 3,5 km (el 62,5% del total de la via), mentre que el tram on només hi haurà un carril per sentit serà de 2,1 km (el 37,5% de la carretera).
L'objectiu és reduir l'accidentalitat causada pel xoc frontal en una carretera per on passen diàriament uns 15.000 vehicles i a on la sinistralitat és elevada. Al mateix temps, als trams on no es farà un tercer carril -la connexió amb la C-17, l'enllaç a Manlleu i el tram final del traçat de Torelló-, els treballs també inclouen la instal·lació d'una barrera de separació central de formigó.
Les obres també pretenen allargar els sistemes de drenatge de la via i els possibles passos inferiors, renovar la senyalització i la col·locació de noves barreres de seguretat laterals.