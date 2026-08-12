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VÍDEO

Els Agents Rurals rescaten una cabra atrapada entre unes roques a Rupit

Societat

Van lligar una corda a les banyes de l'animal per alliberar-lo

  • La cabra havia quedat atrapada entre unes roques a Rupit.

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Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 10:22
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 10:24

Rescat curiós, precís i amb èxit dels Agents Rurals a Osona. En concret, el cos ha pogut alliberar una cabra ensalvatgida que havia quedat atrapada entre les roques a Rupit.

Els Agents Rurals van rebre l'avís de la situació per part de la ciutadania i van activar el Grup de Suport de Muntanya del cos. En un vídeo difós a les xarxes socials, s'observa com un dels agents baixa les roques fent ràpel, fins al lloc on l'animal havia quedat atrapat.

Aleshores, li lliga la corda a les banyes, i mouen la cabra fins a un lloc segur amb èxit.

 

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