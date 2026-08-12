Rescat curiós, precís i amb èxit dels Agents Rurals a Osona. En concret, el cos ha pogut alliberar una cabra ensalvatgida que havia quedat atrapada entre les roques a Rupit.\r\n\r\nEls Agents Rurals van rebre l'avís de la situació per part de la ciutadania i van activar el Grup de Suport de Muntanya del cos. En un vídeo difós a les xarxes socials, s'observa com un dels agents baixa les roques fent ràpel, fins al lloc on l'animal havia quedat atrapat.\r\n\r\nAleshores, li lliga la corda a les banyes, i mouen la cabra fins a un lloc segur amb èxit.\r\n\r\n\r\n\r\n🐐 Rescatem una cabra ensalvatgida que havia quedat atrapada a Rupit (Osona).\r\n\r\nGràcies a l'avís ciutadà i a la intervenció del Grup de Suport de Muntanya #GSMcar dels #AgentsRurals, l'animal ha pogut ser alliberat amb èxit.\r\n\r\n🌿 Entre tots, vetllem per la fauna i el medi natural. pic.twitter.com/WFSSYH16m6\r\n— Agents Rurals (@agentsruralscat) August 11, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n