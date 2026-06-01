Entre la calor i les flors: postals de primavera a Osona i el Lluçanès

Diu el refrany que Pel maig, cada dia un raig, però aquest 2026, aquesta dita popular no s'ha acabat de complir. Si bé els primers dies del mes la pluja va fer acte de presència a molts municipis d'Osona i el Lluçanès, a mesura que han anat avançant les setmanes la situació ha estat ben diferent. Sobretot, els darrers 10 dies, quan la calor -amb temperatures força excepcionals per l'època- ha colpejat Catalunya de nord a sud i d'est a oest.
A casa nostra, una de les temperatures més altes del mes s'ha registrat a Vic, on la setmana passada es van fregar els 35 graus. És així com prenen protagonisme altres refranys que defineixen la situació meteorològica del mes de maig del 2026 com Maig arribat, hivern acabat o, fins i tot, Maig calent i humit, fa el pagès ric.
A tot plegat, la primera setmana de juny es preveu un xic més suau, amb alguns ruixats i temperatures més normals per a l'època. El mes que encetem també compta amb nombrosos refranys per explicar les dinàmiques del temps i com aquest també marca la nostra manera de relacionar-nos amb la natura, com Al juny, l'estiu no és lluny; Pel juny, falç al puny; o bé Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. Quin encertarà aquest any?
Sigui com sigui, la temporada primaveral i la carrera de fons cap a l'estiu deixa a Osona i el Lluçanès postals paisatgístiques per mirar i remirar, amb el despertar de la fauna i el renaixement de la flora, i rius que baixen alegres de les muntanyes. El fotògraf osonenc Emili Vilamala ha captat amb el seu objectiu desenes d'imatges de l'esclat primaveral a les nostres comarques. A continuació, un petit tast visual de la primavera a Osona i el Lluçanès: