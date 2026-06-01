Entre la calor i les flors: postals de primavera a Osona i el Lluçanès

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 13:35
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 13:40

Diu el refrany que Pel maig, cada dia un raig, però aquest 2026, aquesta dita popular no s'ha acabat de complir. Si bé els primers dies del mes la pluja va fer acte de presència a molts municipis d'Osona i el Lluçanès, a mesura que han anat avançant les setmanes la situació ha estat ben diferent. Sobretot, els darrers 10 dies, quan la calor -amb temperatures força excepcionals per l'època- ha colpejat Catalunya de nord a sud i d'est a oest.

A casa nostra, una de les temperatures més altes del mes s'ha registrat a Vic, on la setmana passada es van fregar els 35 graus. És així com prenen protagonisme altres refranys que defineixen la situació meteorològica del mes de maig del 2026 com Maig arribat, hivern acabat o, fins i tot, Maig calent i humit, fa el pagès ric.

A tot plegat, la primera setmana de juny es preveu un xic més suau, amb alguns ruixats i temperatures més normals per a l'època. El mes que encetem també compta amb nombrosos refranys per explicar les dinàmiques del temps i com aquest també marca la nostra manera de relacionar-nos amb la natura, com Al juny, l'estiu no és lluny; Pel juny, falç al puny; o bé Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. Quin encertarà aquest any?

Sigui com sigui, la temporada primaveral i la carrera de fons cap a l'estiu deixa a Osona i el Lluçanès postals paisatgístiques per mirar i remirar, amb el despertar de la fauna i el renaixement de la flora, i rius que baixen alegres de les muntanyes. El fotògraf osonenc Emili Vilamala ha captat amb el seu objectiu desenes d'imatges de l'esclat primaveral a les nostres comarques. A continuació, un petit tast visual de la primavera a Osona i el Lluçanès:

  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: albada a Sentfores.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: abellerols amb la lluna de fons a Vic.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: un tren de l`R3 a Osona amb la boira i la humitat de fons.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: sol al pantà de Sau.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: cortines de pluja amenacen Orís.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: rastres de neu al Pirineu Oriental, des de Masies de Voltregà.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: calitja a la plana de Vic.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: la riera del Lluçanès baixa amb alegria.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: núvols sobrevolant la plaça Major de Vic.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: la pluja arriba a Vic.
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: el riu Ter al seu pas per Roda de Ter.
Emili Vilamala
  • Primavera Osona i el Lluçanès 2026: camps de gallarets a Vic. -
