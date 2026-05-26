El Patí Vic enceta temporada d'estiu amb nova piscina exterior

Aquest estiu, sí: el Centre Esportiu Municipal Patí Vic estrena, aquesta temporada d'estiu, la nova i anhelada piscina exterior. Després d'un llarg període d'obres i posada a punt, la instal·lació -de 50x21 metres- entrarà en funcionament el pròxim mes de juny permetent ampliar l'oferta d'oci aquàtic a la ciutat. El recinte també comptarà amb una piscina petita recreativa pensada especialment per al públic infantil i familiar.
La nova piscina exterior "representa un pas endavant per a la ciutat, ja que amplia l'oferta esportiva i recreativa municipal i dona resposta a una demanda existent de la ciutadania", i "convertirà el Patí Vic en un equipament de referència durant els mesos d'estiu, pensat tant per la pràctica esportiva com per al gaudi familiar i comunitari", destaca Eduard Comerma, regidor vigatà d'Activitat Física i Esports.
Noves instal·lacions esportives
EL CEM Patí Vic també reforça l'activitat física i esportiva amb noves instal·lacions destinades als esports de raqueta: tres noves pistes de pàdel i tres de tenis, una de les quals permetrà la pràctica de pickleball, una disciplina emergent que combina elements de tenis, pàdel i bàdminton.
Al mateix temps, l'equipament disposarà d'altres instal·lacions per a la pràctica de l'activitat física i esportiva que es complementarà amb una programació que es donarà a conèixer pròximament.