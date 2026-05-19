Així és la Tuta, la nova figura festiva del barri del carrer de la Riera de Vic

El barri del carrer de la Riera de Vic està d'enhorabona i incorpora un nou element festiu, la Tuta, la primera "geganta boja" d'Osona. La figura és el resultat del primer procés participatiu intern de la colla de geganters i grallers del carrer de la Riera de la capital d'Osona, a través del qual els membres van proposar i votar diferents personatges i dissenys per homenatjar la identitat i la memòria històrica dels veïns del barri.
La presentació de la nova geganta tindrà lloc el pròxim divendres 29 de maig a les 20:15 hores a la plaça Gaudí. L'endemà, el dissabte 30 de maig, la Tuta serà la protagonista de la tradicional i concorreguda cercavila nocturna pels carrers del barri, comptant amb la presència de dos gegants bojos més, el Pollu de Moià i l'Antonyito de Sallent, que faran de padrins de la figura.
L'origen del nom
La nova geganta porta el nom de Tuta en un homenatge directe a una antiga fàbrica emblemàtica ubicada al conjunt històric de les Adoberies de Vic. Amb aquesta elecció, la colla gegantera vol mantenir viva la memòria d'un espai que ha estat el motor industrial i social de la ciutat durant segles.
La Tuta representa una dona treballadora d'una adoberia d'uns 50 anys, tot i que el seu aspecte físic denota una vellesa prematura a causa de les dures condicions laborals i l'esforç físic de l'època.
Una figura única del Taller Casserras de Solsona
La Tuta destaca per ser la primera "geganta boja" d'Osona. La figura ha estat creada al prestigiós Taller Casserras de Solsona, bressol d'aquest estil de gegants tan particular i exclusiu. A diferència de la imatgeria tradicional més solemne, els gegants bojos es caracteritzen pel seu to humorístic i, en el cas de la Tuta, la seva gran particularitat són els braços articulats que, en girar al ritme de la música, interactuen amb el públic mitjançant divertits cops de braç, oferint una experiència dinàmica i alegre.
L'autenticitat de la figura també es trasllada al seu vestuari, vinculant-la directament amb el carrer on ha nascut. El davantal de pell que llueix la geganta ha estat confeccionat pel Taller Nquart, situat al mateix carrer de la Riera -7è Punt d'Interès Artesanal de Catalunya-. Les mestresses artesanes de la pell han utilitzat per a la seva elaboració pell de xai provinent d'una de les últimes adoberies en actiu de la ciutat, aconseguint que la Tuta porti, literalment, l'essència i l'ofici del barri a sobre.
De moment, no ha transcendit cap imatge de la Tuta, ja que la colla gegantera del carrer de la Riera vol mantenir la sorpresa fins al darrer moment. Amb la incorporació de la nova figura, el barri del carrer de la Riera aposta per una cultura popular viva que combina la memòria obrera de les adoberies amb l'artesania local, la participació comunitària i l'humor característic dels gegants bojos.