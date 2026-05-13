Osona celebra el Dia Internacionals dels Museus 2026

Els equipaments museístics d'Osona celebren el Dia Internacional dels Museus 2026 amb una proposta conjunta que es desplegarà del 14 al 23 de maig. La programació d'enguany girarà al voltant de les "joies" que guarden els diferents museus, és a dir, peces singulars de cada col·lecció que es donaran a conèixer a través de visites, activitats, experiències immersives i divulgatives.
El conseller de Turisme, Cultura i Esports del Consell Comarcal d'Osona, Albert Prado, destaca el valor del treball conjunt i coordinat entre els museus de la comarca, que ha permès construir una programació compartida, diversa i amb capacitat de projecció territorial.
Espais de neutralitat, trobada i reflexió
En el marc del Dia Internacional dels Museus 2026 s'ha articulat un manifest que defensa aquests equipaments com a espais de neutralitat, trobada i reflexió capaços d'actuar com a pont entre passat i present a través del patrimoni material i immaterial.
El text subratlla el paper dels museus com a institucions socials actives, compromeses amb els drets humans, el pensament crític i la lluita contra la desinformació, així com la construcció de societats més cohesionades, inclusives i democràtiques.
El manifest posa en relleu la tasca dels museus d'Osona en àmbits com la memòria històrica, la poesia i la paraula, el patrimoni industrial i arqueològic o la interpretació del territori.