13 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Osona celebra el Dia Internacionals dels Museus 2026

Del 14 al 23 de maig, els equipaments museístics del territori despleguen una programació cultural i divulgativa centrada en "les joies" de cada col·lecció

  • El MEV, Museu d'Art Medieval de Vic. -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de maig de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 13 de maig de 2026 a les 16:17

Els equipaments museístics d'Osona celebren el Dia Internacional dels Museus 2026 amb una proposta conjunta que es desplegarà del 14 al 23 de maig. La programació d'enguany girarà al voltant de les "joies" que guarden els diferents museus, és a dir, peces singulars de cada col·lecció que es donaran a conèixer a través de visites, activitats, experiències immersives i divulgatives.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports del Consell Comarcal d'Osona, Albert Prado, destaca el valor del treball conjunt i coordinat entre els museus de la comarca, que ha permès construir una programació compartida, diversa i amb capacitat de projecció territorial.

Espais de neutralitat, trobada i reflexió

En el marc del Dia Internacional dels Museus 2026 s'ha articulat un manifest que defensa aquests equipaments com a espais de neutralitat, trobada i reflexió capaços d'actuar com a pont entre passat i present a través del patrimoni material i immaterial.

El text subratlla el paper dels museus com a institucions socials actives, compromeses amb els drets humans, el pensament crític i la lluita contra la desinformació, així com la construcció de societats més cohesionades, inclusives i democràtiques.

El manifest posa en relleu la tasca dels museus d'Osona en àmbits com la memòria històrica, la poesia i la paraula, el patrimoni industrial i arqueològic o la interpretació del territori.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar