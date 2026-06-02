Tensió al ple de Vic per la sortida d'Elisenda Carrera del govern i els rumors que la situen a Aliança Catalana

L'Ajuntament de Vic ha celebrat el ple municipal corresponent al mes de juny enmig d'un ambient enrarit i la tensió per la sortida d'Elisenda Carrera del govern -era la número dos d'Ara Vic, soci de Junts al consistori vigatà-. Ara ha passat a ser regidora no adscrita, una decisió presa enmig dels rumors que la situen a l'òrbita d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals del 2027.
Precisament, els primers punts de l'ordre del dia del ple eren la revocació de la representació de l'exregidora d'Ara Vic en alguns òrgans i organismes dels quals forma part la corporació municipal, així com el nomenament del nou representant. És en aquest context quan els diferents grups polítics que configuren el plenari vigatà han aprofitat per carregar contra Carrera i la seva "precipitada" sortida del govern i del partit liderat per Xavier Farrés.
En aquesta línia, la majoria de partits han deixat clar que, si bé la decisió de passar a ser regidora no adscrita és "legitima", els seus vots al voltant de propostes presentades per Carrera estaran "condicionats" pels rumors que la situen en una possible llista de la formació d'extrema dreta a la capital d'Osona.
"S'ha de fer política a cara descoberta"
El grup municipal d'ERC exposa que, tot i no tenir "clar" cap a on anirà el futur de Carrera, li donaran "un vot de confiança" com a regidora no adscrita. En canvi, des de la CUP han acusat Elisenda Carrera d'haver estat "poc transparent" i avisen que encara els farà "menys gràcia" si "acaba sent trànsfuga, membre i potencial candidata" d'Aliança Catalana.
Els socialistes creuen que Carrera ha mostrat "manca de lleialtat institucional" i troben a faltar "transparència" en el procés. Pel que fa als rumors que acosten la regidora al partit de Sílvia Orriols, des del PSC li recorden que "és tan fàcil d'esvair afirmant o desmentint" les informacions. "Ens agradaria saber si quan porti propostes al ple serà amb un posicionament polític definit", diuen, i li adverteixen que aquest fet els "condiciona" a l'hora de donar-li suport.
Des de Vic En Comú Podem apunten que no jutjaran les "desavinences" que hi hagi pogut haver dins d'Ara Vic -marca local de l'extint PDECat- i amb l'equip de govern, però recorden a Carrera que, com a regidors, "estem aquí per a representar una formació i no a nosaltres mateixos". En aquesta línia, els comuns demanen "transparència" a l'edil i li recorden que "s'ha de fer política a cara descoberta i els ciutadans han de saber si representa una altra formació política que no té representació en aquest consistori i que ningú l'ha votat".
El portaveu d'Ara Vic, Xavier Farrés, també ha estat contundent i ha avisat que s'ho "pensaran molt bé" abans de votar qualsevol proposta feta per Elisenda Carrera, a la qual ha acusat de "deslleialtat democràtica", perquè no ha renunciat a l'acta de regidora al partit: "El que podria fer és plegar, que entres una altra persona d'Ara Vic i, si més endavant es vol presentar amb una altra llista, total respecte".
Farrés ha reiterat que no accepten una "transició encoberta" cap a un altre projecte polític i adverteix que "no es pot buscar el protagonisme personal o voler esdevenir la clau de la governabilitat de la ciutat per un interès propi o d'altres". "Per ètica i dignitat retorni l'acta de regidora a Ara Vic", li etziba.
"La meva agenda, me la marco jo"
Al seu torn, Elisenda Carrera ha acceptat "amb normalitat" la revocació de la seva representació en alguns òrgans i organismes dels quals forma part la corporació municipal, i recorda que "a mi també em va votar la gent i tinc tot el dret d'estar aquí". Insisteix que el pas a regidora no adscrita "és totalment legítim i reglamentari i perfectament justificat".
Al mateix temps, diu que "continuaré treballant amb el mateix compromís i implicació" i apunta que "si cada decisió municipal s'ha de mesurar per la ideologia, el govern és impossible". Carrera també carrega contra el plenari -"ni sou els meus assessors, ni els meus confidents, ni els interlocutors legítims, sou simplement regidors d'un altre partit", diu- i avisa que "la meva agenda, me la marco jo", en referència al seu futur polític.
Castells també intervé
La sortida d'Elisenda Carrera d'Ara Vic ha provocat una evident crisi al govern municipal, encapçalat per Albert Castells. La tensió al ple del mes de juny s'ha exemplificat fins al darrer minut i, fins i tot l'equip de govern s'ha mostrat reticent a respondre alguns dels precs i preguntes formulats per la regidora no adscrita, elegant que bona part de la informació demanada "ja la té" atès que "ha estat tres anys al govern", diu l'alcalde, tot etzibant que "per sobre de tot, dignitat política i personal".
En aquesta línia, Castells ha insistit en el fet que Carrera expliqui públicament "què ve a fer al ple com a regidora no adscrita" així com "a qui representa exactament".