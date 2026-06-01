Arrestat dues vegades amb cocaïna a Vic en menys de dues setmanes

Els Mossos d'Esquadra han arrestat a Vic un individu de 41 anys en possessió de 17 paquets de cocaïna. En concret, la detenció va donar-se el divendres 15 de maig, quan l'home va observar un vehicle policial patrullant pel carrer del Doctor Salarich, a l'àrea de l'Estadi, i va llançar un farcell dins un cotxe estacionat. Els agents van recuperar de l'interior del vehicle els 17 embolcalls plens de la substància.\r\n\r\n12 dies després, el dimecres 27 de maig, la policia va detectar novament el mateix individu circulant per la mateixa zona. Quan va percebre la presència d'un cotxe policial, es va ocultar rere un pilar i va intentar deixar inadvertits 125 embolcalls de cocaïna dins d'una bústia de correus, maniobra sense èxit.\r\n\r\nEn aquesta segona intervenció, els agents van detenir novament l'home al carrer del Doctor Salarich. Totes dues actuacions policials han tingut lloc exactament al mateix punt de la ciutat.\r\n\r\n\r\n\r\n🚔 Un home ens veu patrullant a Vic i llença un paquet dins un cotxe. Dins hi trobem 17 embolcalls de cocaïna. El detenim.\r\n\r\n📬 12 dies després el mateix home veu el cotxe policial, s’oculta rere un pilar i amaga 125 embolcalls de cocaïna en una bústia. El tornem a detenir. pic.twitter.com/ni8AC4Zqo9\r\n— Mossos (@mossos) May 31, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n