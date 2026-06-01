01 de juny de 2026

Societat

Arrestat dues vegades amb cocaïna a Vic en menys de dues setmanes

Ambdues intervencions s'han efectuat al carrer Doctor Salarich

  Els farcellets de cocaïna decomissats al detingut a Vic.

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 10:11
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 10:46

Els Mossos d'Esquadra han arrestat a Vic un individu de 41 anys en possessió de 17 paquets de cocaïna. En concret, la detenció va donar-se el divendres 15 de maig, quan l'home va observar un vehicle policial patrullant pel carrer del Doctor Salarich, a l'àrea de l'Estadi, i va llançar un farcell dins un cotxe estacionat. Els agents van recuperar de l'interior del vehicle els 17 embolcalls plens de la substància.

12 dies després, el dimecres 27 de maig, la policia va detectar novament el mateix individu circulant per la mateixa zona. Quan va percebre la presència d'un cotxe policial, es va ocultar rere un pilar i va intentar deixar inadvertits 125 embolcalls de cocaïna dins d'una bústia de correus, maniobra sense èxit.

En aquesta segona intervenció, els agents van detenir novament l'home al carrer del Doctor Salarich. Totes dues actuacions policials han tingut lloc exactament al mateix punt de la ciutat.

 

