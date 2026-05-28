Ampli suport al projecte presentat per Marta Otero, candidata a rectora de la UVic-UCC

El Claustre de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha donat un ampli suport al programa d'actuació presentat per la candidata a rectora, Marta Otero Viñas. Amb un 90,64% de vots a favor, el claustre, reunit dimecres de forma extraordinària, ha aprovat el projecte.
La votació ha tingut com a resultat final 489 vots a favor, 5 (1,33%) vots en contra i 36 (8,03%) vots en blanc. El nomenament final de la nova rectora es farà en la reunió ordinària del Patronat de la Fundació Universitària Balmes del pròxim 11 de juny.
Durant el claustre, seguit per 240 persones presencialment a l'Aula Magna de la UVic i 232 persones en línia, Otero va exposar el seu programa d'actuació per als pròxims quatre anys (2026-2030), després de fer una presentació de la seva dilatada trajectòria professional a la UVic-UCC, on ha desenvolupat tasques de docència, recerca i gestió.
Les línies mestres del programa d'Otero, dividits en nou àmbits d'actuació, plantegen una etapa orientada a consolidar el model federatiu de la institució, reforçar-ne el compromís social i impulsar-ne el posicionament acadèmic i investigador. El programa, presentat sota el lema Formar i investigar per transformar la societat, defensa el paper de la universitat com a motor de transformació social, amb capacitat per contribuir al desenvolupament territorial, econòmic i cultural del país.
Un cop feta la votació, el següent pas serà la ratificació d'aquesta candidatura a la pròxima reunió ordinària del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, que tindrà lloc el dia 11 de juny. Si s'aprova aquesta candidatura, Otero substituirà en el càrrec Josep Eladi Baños Díez, rector de la UVic-UCC des del 2018.
La reunió del claustre va ser conduïda per l'alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells, que va estar acompanyat de Núria Gorchs, secretària general de la UVic-UCC.