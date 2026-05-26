26 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Successos

Petit incendi a la zona de les Adoberies de Vic

Els Bombers han controlat i apagat ràpidament el foc, que no ha causat danys importants

  • Petit incendi a l'adoberia de Can Macara de Vic. -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 15:44

Un petit incendi ha cremat la planta baixa de l'adoberia de Can Macara de Vic. En concret, els Bombers han rebut l'avís a quarts de tres d'aquest migdia de dimarts i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, a la zona de les Adoberies, amb diverses dotacions terrestres, juntament amb diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Vic.

Les flames s'han pogut controlar ràpidament i, tot i que l'edifici consta de dues plantes i la planta baixa, només s'ha estès per aquesta última.

Un cop apagat el foc, els Bombers han ventilat l'espai, que no ha patit danys importants.

Escull Osona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar