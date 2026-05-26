Petit incendi a la zona de les Adoberies de Vic

Un petit incendi ha cremat la planta baixa de l'adoberia de Can Macara de Vic. En concret, els Bombers han rebut l'avís a quarts de tres d'aquest migdia de dimarts i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, a la zona de les Adoberies, amb diverses dotacions terrestres, juntament amb diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Vic.\r\n\r\nLes flames s'han pogut controlar ràpidament i, tot i que l'edifici consta de dues plantes i la planta baixa, només s'ha estès per aquesta última.\r\n\r\nUn cop apagat el foc, els Bombers han ventilat l'espai, que no ha patit danys importants.\r\n