El Govern aprova destinar 4 milions d'euros a la UVic-UCC per reduir el preu de la matrícula a Medicina

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar una subvenció directa a la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), per un import total de 4 milions d'euros. L'objectiu és ampliar el finançament de les despeses de funcionament de la UVic-UCC i reduir el preu de la matrícula del grau en Medicina.
L'aportació respon a un nou sistema de finançament, pioner a Catalunya, basat en la concessió per part de la universitat de préstecs condonables que l'estudiant no ha de retornar si es gradua en el mateix centre. Amb aquesta aportació el cost de la matrícula per als estudiants es reduirà un 44%. La bonificació anual serà de 6.000 euros per estudiant i curs.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és millorar l'accés als estudis de Medicina i reduir la taxa d'abandonament d'aquest grau a la UVic-UCC. A la vegada, també es vol contribuir a l'increment del nombre de metges del sistema sanitari català, necessari per afrontar jubilacions massives, tensions assistencials en medicina familiar, pediatria i altres especialitats, i dèficits crònics en determinades àrees territorials.
La mesura s'emmarca dins el Pla Integral dels Estudis de Medicina a Catalunya, que preveu augmentar un 50% l'oferta de places per cursar Medicina a Catalunya fins a l'any 2031, passant de les 1.333 places de nou accés actuals a un total de 2.025 el curs 2031-2032.
La UVic-UCC oferirà 25 noves places d'accés a Medicina el curs que ve. Això augmentarà l'oferta actual de 115 a 140 estudiants de primer curs.