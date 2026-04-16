Rebaixen un 40% el cost de Medicina a la UVic amb préstecs gratuïts si l'estudiant acaba el grau al centre

El Govern impulsa un nou sistema de finançament que permetrà reduir fins a un 40% el cost de la matrícula dels estudis de Medicina a la UVic. La mesura es basa en préstecs condonables, de manera que l'ajuda es converteix en beca si l'estudiant finalitza el grau al centre. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat aquest dimecres aquesta iniciativa pionera, que s'emmarca en el Pla integral dels Estudis de Medicina. L'objectiu és millorar l'accessibilitat als estudis i contribuir a pal·liar la manca de metges a Catalunya.
Amb aquest model, el preu anual de la matrícula passarà de 13.500 a 7.560 euros. Segons Montserrat, la mesura, que suposa una inversió de 4 milions d'euros, vol afavorir la retenció d'estudiants al territori.
El nou model de finançament estableix que l'estudiant assumeixi inicialment el 60% del cost de la matrícula, mentre que el 40% restant es converteix en una ajuda gratuïta, amb l'única condició que finalitzi els estudis al centre. En aquest sentit, la consellera ha remarcat que l'objectiu principal és retenir talent a la Catalunya Central i reduir l'abandonament d'estudiants que opten per traslladar-se a altres facultats abans d'acabar el grau.
Montserrat ha destacat que es tracta d'una fórmula pionera, ja que, a diferència dels models aplicats en altres països, el préstec no s'ha de retornar si es compleixen els requisits acadèmics. A més, el sistema és compatible amb altres beques i ajuts existents, fet que pot reduir encara més el cost final per a l'alumnat.
Més places a Vic
Pel que fa a l'oferta formativa, la consellera ha insistit que en els estudis de Medicina la demanda supera "clarament" les places disponibles, fet que deixa fora molts estudiants "amb vocació". Per donar-hi resposta, el pla també preveu ampliar l'oferta.
En el cas de la UVic-UCC, s'incorporaran 25 noves places a partir del curs 2026-2027, que s'assignaran a través de la selectivitat (PAU). Això permetrà passar dels 115 estudiants actuals als 140. Aquesta ampliació s'emmarca en l'objectiu del Govern d'incrementar fins a un 50% les places de Medicina a Catalunya abans del curs 2031-2032.
Un model arrelat al territori
El president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Josep Arimany, ha reivindicat la trajectòria d'un projecte que es va impulsar fa més de 15 anys amb la voluntat de portar els estudis de Medicina fora de l'àrea metropolitana: "Catalunya necessita formar més metges i ho ha de fer també des del territori".
El grau, iniciat el 2017, suma ja quatre promocions i més de 270 graduats. Actualment, prop del 70% dels estudiants són catalans, un factor que Arimany considera clau per garantir professionals "arrelats al territori i amb voluntat de quedar-s'hi".
En aquest sentit, ha advertit que més del 60% dels nous col·legiats en medicina a Catalunya provenen de fora de la Unió Europea, una dada que, segons ha dit, posa de manifest la necessitat de reforçar la formació de professionals formats al país.