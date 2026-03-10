La creixent atracció de la UVic-UCC entre els estudiants de la Catalunya Central

El creixement del nombre d'estudiants de títols universitaris oficials (graus, màsters universitaris i doctorats) a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és un fenomen que s'ha anat consolidant en els darrers anys. Per exemple, pel que fa als estudiants que accedeixen a la universitat per primera vegada a través de les proves d'accés a la universitat (PAU), aquest curs n'hi ha hagut 3.640, una xifra que representa un increment del 10% respecte al curs anterior i del 21% en comparació a fa cinc anys. Aquestes dades consoliden la importància de la UVic-UCC en el nostre territori i han permès que el nombre total d'estudiants matriculats en titulacions oficials hagi superat els 14.000 aquest curs, més de mil més que en l'anterior. La UVic-UCC va néixer amb la voluntat de ser un referent a la Catalunya Central i fer possible que els joves que hi viuen poguessin estudiar sense desplaçar-se a la zona de Barcelona. És així? Vegem algunes dades.
Tradicionalment, la UVic-UCC havia estat una universitat que els estudiants triaven quan no tenien accés a les universitats públiques. Aquesta situació, però, ha deixat de ser així. En el curs actual, un 70% dels que han triat graus impartits al Campus Vic de la UVic-UCC ho han fet en primera preferència, així com un 64% dels que han optat pels estudis del Campus Manresa. En el cas de les titulacions ofertes pel Campus Medicina, el percentatge és del 40%, tot i que cal tenir en compte les característiques pròpies dels estudis que s'hi imparteixen. Aquestes dades mostren que la UVic-UCC ha deixat de ser una universitat de darreres opcions per esdevenir un centre que molts trien com a primera preferència. Una segona qüestió és l'origen geogràfic dels estudiants. Donaré dades del curs actual, que no són gaire diferents de les del 2024-2025.
Una dada interessant és que, globalment, la UVic-UCC és la tercera universitat més triada pels estudiants de la Catalunya Central, després de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB), però esdevé la primera quan es tenen en compte només els estudis que s'ofereixen al seu campus. A les facultats del Campus Vic, el 46% dels estudiants provenen de les comarques de la Catalunya Central i de l'àrea d'influència propera, i els d'Osona representen el 16% del total. Un 29% procedeixen de la resta de Catalunya, amb el Barcelonès com a principal origen (10%). Finalment, un 4% arriben de la resta d'Espanya i un 11%, de països estrangers. Al Campus Manresa, el 50% dels estudiants provenen de la Catalunya Central i de les comarques veïnes, i els del Bages representen el 24% del total. El 18% venen de la resta de Catalunya, amb un 5% del Barcelonès; un 8%, de la resta d'Espanya, i un 22%, de l'estranger. Al Campus Medicina les dades són diferents. Així, un 8% provenen de la Catalunya Central; un 22%, de l'àrea d'influència; un 23%, del Barcelonès; un 21%, de la resta de Catalunya; un 20%, de la resta d'Espanya, i un 6% són estudiants internacionals.
En conclusió, la UVic-UCC ha esdevingut una universitat d'atracció per als estudiants de les seves comarques d'influència i manté, alhora, un interès rellevant entre els que provenen d'altres àrees geogràfiques. Gairebé la meitat dels estudiants són de la Catalunya Central, malgrat el seu petit pes demogràfic dins de Catalunya, i l'accés en primera preferència és majoritari. Aquestes dades mostren la importància social de la UVic-UCC i la millora de la seva reputació, dos aspectes rellevants a tenir en compte davant les amenaces derivades de la davallada demogràfica d'estudiants universitaris prevista per als pròxims anys.