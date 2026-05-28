Osona Acció Social i Veolia renoven el conveni per combatre la pobresa energètica

Osona Acció Social i Veolia, empresa gestora del servei d'aigua a diferents municipis de la comarca, han renovat el conveni de col·laboració per combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica a la desena dels pobles adherits -Alpens, Calldetenes, l'Esquirol, les Masies de Voltregà, Oristà, Prats de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Eugénia de Berga i Sant Feliu Sasserra-.
A través d'aquest fons de solidaritat s'han destinat, des del 2016, més 10.700 euros que han servit per pagar 190 rebuts de l'aigua de 78 famílies del territori. L'import que es disposa aquest any és de 2.000 euros i servirà per garantir el servei d'aigua a totes les persones de les poblacions que engloba el conveni.
El fons de solidaritat és un ajut que aporta la companyia d'aigua, i comporta l'exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat de Veolia a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l'informe de risc d'exclusió residencial comunicat pels serveis socials.
La companyia també compta amb altres iniciatives per facilitar el pagament d'un servei tan essencial com l'aigua, amb la implementació de diferents opcions de flexibilitat de pagament accessibles per a tothom. Es tracta dels compromisos de pagament sense interessos, uns acords negociats sense cap cost addicional que permeten finançar el deute d'aquelles persones que tenen dificultats per pagar el rebut de l'aigua, però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials. Tanmateix, Veolia ofereix la possibilitat d'escollir el dia de pagament i el pla 12 Gotes, que permet fraccionar la factura en 12 quotes mensuals fixes, evitant sorpreses i facilitant la planificació econòmica.
La presidenta d'Osona Acció Social, Victòria Terricabras, destaca que "aquest conveni ens permet continuar donant suport a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat i garantir l'accés a un servei essencial com és l'aigua. La col·laboració entre els serveis socials i Veolia és fonamental per detectar les necessitats del territori i oferir una resposta àgil, propera i responsable davant les dificultats econòmiques de moltes llars".
El director de Veolia a la Catalunya Central, Elias Serraviñals, remarca que "impulsem el cicle social de l'aigua per garantir el subministrament a totes les persones. En aquesta línia, el fons de solidaritat ens permet assegurar que les llars en situació de vulnerabilitat tinguin accés a aquest servei essencial. Treballem conjuntament amb Osona Acció Social per detectar aquestes situacions i donar una resposta adequada i immediata".