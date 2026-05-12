Un projecte per reduir les emissions de CO2 a Osona, finalista dels premis europeus a l'Energia Sostenible 2026

Nova Energia Osona és un dels tres projectes finalistes als Premis Europeus a l'Energia Sostenible 2026 en la categoria d'Acció Energètica Local. La iniciativa, que abasta un total de 50 municipis, una població de 175.000 habitants i té l'objectiu de reduir les emissions de CO2 en un 42% l'any 2027, es basa en l'aliança entre administracions locals i comunitats energètiques presents a la comarca.
"La transició energètica ha de ser justa, democràtica, local i renovable", afirma Moisès Subirana, responsable del projecte. En aquesta línia, apunta que les iniciatives a gran escala generen poc impacte local, per aquest motiu, una cinquantena de municipis d'Osona i el Lluçanès van acordar implementar un model propi de transició energètica, prioritzant la producció d'energia renovable i els retorns socials, econòmics i mediambientals.
Nova Energia Osona compta amb el finançament parcial del programa europeu LIFE i s'articula al voltant de tres actors principals: els governs locals, les comunitats energètiques del territori i el suport tècnic de l'Agència Local d'Energia d'Osona.
Com funciona el projecte?
El funcionament podria ser el següent: un municipi impulsa una instal·lació fotovoltaica en un equipament municipal i n'assigna una part a la comunitat energètica local, la qual distribuirà l'energia entre els veïns que en formin part. Així, el municipi dona suport directe a les llars ajudant a reduir la factura elèctrica i, al mateix temps, la comunitat energètica rep ingressos per mantenir la instal·lació i promoure nous projectes. "La clau del projecte és que s'ha teixit una col·laboració publico-comunitària entre els municipis i les comunitats energètiques en la qual ambdós promouen iniciatives i es beneficien de l'impacte que generen", assenyala Subirana.
Amb una inversió total captada pel projecte que supera els 50 milions d'euros, els resultats obtinguts fins al moment són esperançadors i el consum energètic municipal s'ha reduït un 15% durant els darrers quatre anys. Per a fer-ho possible, s'han col·locat 216 instal·lacions fotovoltaiques -n'hi ha 120 en desplegament-, el 70% de les quals són col·lectives, el que garanteix que els usuaris poden beneficiar-se d'un únic sistema energètic. Al mateix temps, s'han instal·lat 110 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o s'ha modernitzat l'enllumenat públic dels municipis amb tecnologia LED.
La iniciativa treballa amb un total de 30 comunitats energètiques estructurades com cooperatives de consumidors sense ànim de lucre que han implicat directament a més de 2.000 llars del territori. El responsable del projecte destaca que invertir en la transició energètica té sentit des del punt de vista financer i conclou que promoure iniciatives com Nova Energia Osona és clau per aconseguir els objectius climàtics dictats per la Unió Europea: "Replicar un projecte així significa profunditzar en la democratització del sistema energètic" i afegeix que "en un context de creixent autoritarisme i del desplegament de grans parcs d'energies renovables, l'impuls d'un sistema energètic local es perfila com a una via sòlida per aconseguir els objectius energètics i climàtics europeus".
Nova Energia Osona competeix pel premi amb un projecte amb origen a Àustria i una iniciativa de Bulgària. El guanyador es decidirà mitjançant una votació pública en línia que estarà oberta fins al pròxim 31 de maig i s'anunciarà el 9 de juny a Brussel·les durant la cerimònia d'entrega dels reconeixements.