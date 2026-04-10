El Lluçanès reclama rebaixar l'objectiu de renovables fixat per la Generalitat

La Mancomunitat de Municipis del Lluçanès ha presentat el seu posicionament al Govern al voltant del PLATER, el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica impulsat per la Generalitat, un document que ordena la distribució de plaques solars i aerogeneradors eòlics per tal de complir amb els objectius que han de fer possible ser un país descarbonitzat -i desnuclearitza- l’any 2050.
Segons l’anàlisi tècnica del pla, el Lluçanès administratiu -format per vuit municipis-, haurà d’assumir 527,9 MW de fotovoltaica i 0,1 MW d’eòlica. Des de la Mancomunitat, detallen que 493,3 MW –el 93,4% de l’energia- correspon a fotovoltaica en sòl no artificialitzat, el que consideren “una assignació superior a la mitjana catalana que situa el territori en una situació de sobrecàrrega”.
En aquesta línia, l’ens defensa la necessitat d’avançar en matèria de transició energètica, però considera que la proposta actual del Govern “assigna al Lluçanès una càrrega excessiva i territorialment desequilibrada”, especialment, pel que fa a la implementació en sòl no artificialitzat.
“Desproporció territorial molt significativa”
En el marc del procés participatiu al voltant del PLATER, la Mancomunitat del Lluçanès ha fet diverses aportacions al pla. “La documentació presentada posa de manifest una desproporció territorial molt significativa”, diuen des de l’ens.
En aquest sentit, detallen que la comarca només representa el 0,71% de la superfície i el 0,07% de la població del país. L’ens també apunta que el territori només concentra el 2,54% de l’objectiu català de fotovoltaica en sòl no artificialitzat, el que significa, diuen, que la infraestructura ocuparia el 3,48% de la comarca en comparació amb el 0,98 de mitjana catalana, “una pressió territorial més de tres vegades superior”, insisteixen.
Des de la Mancomunitat del Lluçanès consideren que tot plegat “no s’ajusta prou als criteris d’equilibri territorial que estableix el mateix PLATER, que preveu prioritzar els edificis i sòls artificialitzats i adaptar els objectius a la capacitat d’acollida de cada territori”.
Defensa de la transició energètica amb “proporcionalitat”
Des del Lluçanès defensen una transició energètica amb “proporcionalitat, transparència i respecte pels territoris rurals” i reclamen una revisió dels objectius assignats, reforçar la prioritat dels espais artificialitzats i millorar la cartografia i la metodologia del pla.
Al mateix temps, la Mancomunitat de municipis preveu presentar al·legacions al pla de la Generalitat un cop finalitzada la fase de participació ciutadana, quan s’obrirà un període d’informació pública. També oferirà assessorament als ajuntaments perquè puguin analitzar la seva afectació i formular propostes amb més garanties.