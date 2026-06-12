Marta Otero Viñas, escollida nova rectora de la UVic-UCC

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) ha validat i oficialitzat aquest dijous el nomenament de Marta Otero Viñas com a nova rectora de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Otero prendrà possessió de la responsabilitat l’1 de setembre. Aquesta decisió es produeix després que el claustre de la universitat emetés un informe positiu referent al seu nomenament. La trobada institucional ha comptat amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
Durant la sessió, Otero s’ha integrat formalment al Patronat de la FUBalmes i ha agraït la confiança rebuda després d’haver estat escollida amb un suport destacat per part de la comunitat universitària. El Patronat, en aquest context, ha manifestat també el seu agraïment al rector sortint, Josep Eladi Baños, pel període de vuit anys de “dedicació” a la universitat.
En el seu primer discurs com a rectora nomenada, Otero ha subratllat la determinació d’afrontar aquesta nova etapa amb “màxima responsabilitat” i el “compromís” de seguir impulsant “el creixement, la projecció i el prestigi de la institució durant els pròxims anys”.
Objectius per al període 2024-2030
El claustre de la UVic-UCC havia ja expressat el seu suport majoritari a Otero en una sessió extraordinària convocada a finals de maig. Es van recollir 489 vots favorables, 5 vots en contra i 36 en blanc, xifres que representen un 90,6% de suport.
La trajectòria professional d’Otero a la UVic-UCC s’ha estès durant diversos anys, temps en què ha exercit funcions en docència, recerca i gestió. El seu pla directiu s’estructura en nou àmbits principals, amb una perspectiva temporal fins al 2030 centrada en la consolidació del model federatiu de la institució, l’enfortiment del compromís social i l’impuls del posicionament acadèmic i investigador.
Projecte estratègic i mirada de futur per a la UVic-UCC
El programa presentat per Otero, sota el lema Formar i investigar per transformar la societat, posa l’accent en la funció de la universitat com a agent transformador i eina de desenvolupament territorial, econòmic i cultural al país.
La darrera reunió del Patronat ha estat també l’última amb la participació de l’actual rector Josep Eladi Baños, que s’ha acomiadat dels patrons. El seu comiat ha inclòs un discurs d’agraïment i una revisió de les principals fites i projectes assolits durant el seu mandat de vuit anys (2019-2026). Ha posat en relleu la importància del compromís col·lectiu i la cooperació institucional per a la transformació i la solidesa de la universitat.
Des de la creació de la Universitat de Vic el 1997, hi han passat sis persones pel rectorat, amb esdeveniments destacats com la federació de l’any 2014 amb la Fundació Universitària del Bages, que va originar la UVic-UCC. Assumpta Fargas va ser la primera dona a ocupar la màxima responsabilitat a la institució.