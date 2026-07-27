L'acord a Leche Pascual a Gurb preveu compensacions iguals a l'acomiadament improcedent

La plantilla de Leche Pascual a Gurb ha acceptat l'acord que tanca la negociació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), fet que comportarà la pèrdua de més de 80 llocs de treball a la fàbrica. Així ho ha indicat aquest dilluns el Col·lectiu Ronda, que ha estat l'assessor de la representació desl treballadors; les compensacions pactades es corresponen amb les previstes per la normativa per a un acomiadament improcedent.
La producció a la planta cessarà definitivament el 31 de juliol. Les instal·lacions es transferiran a Casa Tarradellas. Aquesta empresa, segons la mateixa font, encara no ha formalitzat ofertes laborals per a la plantilla afectada. El volum productiu es redistribuirà a altres seus de l'empresa, principalment a la província de Burgos.
L'acord fixa que, en general, cada persona acomiadada rebrà una compensació de 33 dies de salari per cada any treballat. Si el contracte és anterior al 12 de febrer de 2012, el còmput serà de 45 dies per any pel període anterior a aquesta data i 33 dies pels posteriors, sempre d'acord amb la regulació aplicable als acomiadaments improcedents.
Col·lectiu Ronda apunta que, tot i que durant la negociació s'havia proposat que alguns treballadors poguessin ser contractats per Casa Tarradellas, fins ara no hi ha hagut cap proposta formal. La nova empresa propietària contempla la producció de mozzarella a Gurb, però la possibilitat d'incorporar antics treballadors roman sense concretar.
En el seu comunicat, Col·lectiu Ronda defineix l'acord com "la millor sortida possible" dins del marc legal actual. També afirma que aquest cas fa paleses les limitacions de la legislació per evitar la clausura de centres productius rendibles. A banda, el mateix col·lectiu critica l'actuació de les administracions públiques, que considera "insuficient" per garantir la continuïtat de l'activitat industrial, dels llocs de feina i del sector lleter a Catalunya.