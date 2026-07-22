Els treballadors de Leche Pascual a Gurb reactiva la vaga davant l'aturada en les negociacions

La plantilla de la fàbrica de Leche Pascual a Gurb opta per reprendre la vaga després de constatar el "bloqueig" persistent a la taula de negociació amb l'empresa. A través d'un comunicat, els treballadors exposen que la direcció "es nega a millorar l'oferta indemnitzatòria de 3,5 milions d'euros". Segons apunten, les converses no porten cap avenç significatiu i manifesten també que la responsabilitat de la contractació dels acomiadats es deriva a la nova propietària, Casa Tarradellas, sense que s'aportin detalls sobre salaris, condicions laborals o "garanties reals de continuïtat".
El clima entre la plantilla s'intensifica. Aquest dijous, una delegació de treballadors sortirà des de Vic amb destinació a Madrid, on a les 14:00 hores es concentraran davant la seu central de Leche Pascual. Alhora, preveuen una acció de protesta aquest divendres coincidint amb la festa d'estiu de Casa Tarradellas a Vic, dins el recinte del Cabró Rock.
El pas de tornar a la mobilització arriba pocs dies després que l'assemblea de la plantilla acordés desconvocar la vaga prevista pel 20 de juliol, motivats per la promesa de Leche Pascual de presentar una proposta nova. El comitè d’empresa, sota l'assessorament de Col·lectiu Ronda, expressa en el comunicat que aquest "nou gest de bona voluntat per part de les persones treballadores no ha estat correspost i que, a només dos dies del final del període de consultes, les negociacions continuen bloquejades".
En el mateix escrit, la plantilla anuncia que si el període de consultes finalitza sense cap acord, obrirà la porta a portar l'acomiadament col·lectiu als tribunals i a "emprendre totes les accions legals necessàries per defensar els seus drets".