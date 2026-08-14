Primera victòria com a professional del ciclista tonenc Adrià Pericas

El ciclista tonenc Adrià Pericas ha aconseguit la seva primera victòria com a professional. Aquest dijous ha guanyat l'etapa 7 de la Volta a Portugal imposant-se en una jornada exigent disputada entre Vieira do Minho i Termas do Geres. Ha tirat endavant la prova amb un temps de 3:48:33 hores, per davant del rus Artem Nych (Anicolor Tien 21) i el francès Alexis Guerin (Anicolor). A la classificació general, Pericas és tercer, just per darrere de Nych i Guerin, que domina la cursa.
El ciclista de Tona, de 20 anys, forma part de l'equip UAE Team XRG, el mateix que Pogačar, guanyador del darrer Tour de França, que ha transcorregut en terres catalanes -entre les quals Osona- durant les primeres etapes.
El ciclista tonenc té un llarg palmarès com a esportista amateur: el 2023 va proclamar-se campió de Catalunya de la contrarellotge júnior, va guanyar una etapa a la Volta a Girona i una a Talavera el 2024, mateix any en què va proclamar-se campió d'Espanya de ciclisme de contrarellotge júnior, va ser 1r a la Volta a la Plana Baixa i vencedor d'etapa, primera posició al Gran Premi Les Franqueses, al Gran Premi Vila de Ripoll, a la Volta a la Montaña Central de Asturias, al Gran Premi FWR Baron, a la Clàssica Araba, a la Volta al Besaya i a la Volta Subbética.
L'any 2025, ja com a ciclista professional, va guanyar una etapa a l'Istrian Spring Trophy de Croàcia -on va quedar 2n de la general aquest 2026- i, finalment, s'ha proclamat vencedor de l'etapa 7 de la Volta a Portugal.
Des de la pàgina oficial de l'equip que representa el defineixen com així: "Un talent sub-23 polifacètic i prometedor; compta amb bons resultats en carreres per etapes i està llest per fer el salt al WorldTour".