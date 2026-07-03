Diverses empreses d'Osona i el Ripollès tanquen o modifiquen l'activitat pel pas del Tour de França

El Tour de França, la competició ciclista per etapes més important i prestigiosa del món, arriba aquest 2026 a Catalunya. Barcelona acull el Grand Départ, mentre que les primeres tres etapes transcorreran per diverses comarques del país, entre les quals Osona i el Ripollès. En aquestes, la competició arribarà el dilluns 6 de juliol i, més enllà del gaudi dels seguidors, comportarà un gran desplegament logístic i de seguretat, així com afectacions rellevants a la mobilitat.
En el cas d'Osona, la cursa arribarà per Centelles, passant per Hostalets de Balenyà per connectar amb Sant Miquel de Balenyà des de les Quatre Carreteres de Tona recorrent un petit tram de la C-17. A partir d'aquí, el Tour ja no deixarà les carreteres interiors per travessar els centres urbans de Taradell, Santa Eugènia de Berga, Vic -a on serà festa local amb motiu de la Festa Major-, Manlleu i Torelló, utilitzant l'eix de la carretera C-17 en tot el seu tram nord des de la Gleva. També per Borgonyà, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, i hi haurà talls a la C-37 i la C-25 (Eix Transversal).
Al Ripollès, el Tour entrarà pel sud de la C-17 en direcció a Ripoll i continuarà direcció a Campdevànol, Ribes de Freser i Planoles. A partir d'aquí enfilarà a la Collada de Toses per l'N-260 fins a entrar a la Cerdanya. De fet, des de la Generalitat de Catalunya apunten que les restriccions seran especialment importants en aquesta comarca, amb limitacions d'accés durant les franges de tall a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i la Molina.
Per a tot plegat, diverses empreses d'ambdues comarques veuran afectada la seva activitat, i en alguns casos, els treballadors poden tenir dificultats per accedir als centres de treball. Per aquest motiu, algunes companyies -sobretot al Ripollès-, no obriran el dilluns 6 de juliol o aposten per altres mesures com el foment del teletreball o canvis en l'horari habitual o la logística.
És el cas, per exemple, de Comforsa: les plantes de Ripoll faran festa i traslladaran les hores a un altre dia del calendari laboral, mentre que els centres que la companyia té a Campdevànol mantindran l'activitat. També Soler & Palau canviarà la jornada de treball del 6 de juliol per un dia festiu del seu calendari laboral, tal com han pactat l'empresa i el comitè de treballadors. Altres companyies que modifiquen la seva activitat per reduir l'impacte en la seva logística són Some, Max Plastic o Aigues de Ribes, a més d'empreses de transport i serveis.
No totes les empreses, però, pararan l'activitat pel pas del Tour de França 2026. És el cas de Sodeca, on l'activitat es desplegarà amb normalitat. En aquesta línia, la companyia ha informat els treballadors que pel personal productiu dels centres de Ripoll, Sant Quirze i Manlleu l'horari serà de 7:45 a 16:00 hores, i de 16:00 a 00:15 hores. Amb tot, en el torn de tarda la flexibilitat d'entrada serà fins a les 17:00 hores sempre que no sigui possible arribar al lloc de treball a l'hora prevista. La planta principal de Sodeca està ubicada a Ripoll, al Polígon La Barricona, i cal tenir en compte que la C-17 estarà tallada al seu pas per la zona amb les dificultats que aquest fet comporta a l'hora d'entrar i sortir de la planta.
Sigui com sigui, les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb temps i informar-se de l'estat del trànsit i els talls a les carreteres abans d'iniciar el viatge, ja que les afectacions a la mobilitat començaran de bon matí i s'allargaran fins entrada la tarda del dilluns 6 de juliol.