19 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Societat

Aquest any, sí: Vic inaugura la nova piscina del Patí Vic

Les instal·lacions enceten la temporada d'estiu a ple rendiment després de les obres i les reformes per adequar l'equipament

  • La nova piscina gran del CEM Patí Vic. -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de juny de 2026 a les 11:29

"El final de trajecte d'un procés llarg i, en alguns moments feixuc, però que acaba bé per a la ciutadania de Vic". Amb aquestes paraules, l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, ha posat en valor la fi de les obres de reforma de les instal·lacions del CEM Patí Vic i el fet que la capital d'Osona "guanya un equipament de primera i un servei imprescindible a la ciutat".

Feia tres estius que els vigatans i vigatanes no podien gaudir al complet de les instal·lacions del Patí Vic. L'equipament més demanat i el que s'ha fet esperar més és la nova piscina de 50x21 metres. Per a inaugurar-la i donar el tret de sortida a la temporada de bany, la colla sardanista Riallera –que enguany celebra el seu centenari-, ballava una sardana i, en acabat, van llançar-se a l'aigua. També els acompanyaven esportistes del Club Natació Vic, els quals van fer una demostració dels diferents estils de natació.

El CEM Patí Vic obre aquest divendres 19 de juny amb una jornada de portes obertes per a tota la ciutadania. Es podran visitar les instal·lacions -encara sense banyar-se-, mentre que el dissabte 20 el centre encetarà definitivament la temporada a les noves instal·lacions.

El regidor d'Activitat Física i Esports, Eduard Comerma, detalla que el procés d'obres ha estat llarg i remarca "la feina col·lectiva" per a fer realitat el nou equipament.

Escull Osona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar