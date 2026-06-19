Aquest any, sí: Vic inaugura la nova piscina del Patí Vic

"El final de trajecte d'un procés llarg i, en alguns moments feixuc, però que acaba bé per a la ciutadania de Vic". Amb aquestes paraules, l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, ha posat en valor la fi de les obres de reforma de les instal·lacions del CEM Patí Vic i el fet que la capital d'Osona "guanya un equipament de primera i un servei imprescindible a la ciutat".
Feia tres estius que els vigatans i vigatanes no podien gaudir al complet de les instal·lacions del Patí Vic. L'equipament més demanat i el que s'ha fet esperar més és la nova piscina de 50x21 metres. Per a inaugurar-la i donar el tret de sortida a la temporada de bany, la colla sardanista Riallera –que enguany celebra el seu centenari-, ballava una sardana i, en acabat, van llançar-se a l'aigua. També els acompanyaven esportistes del Club Natació Vic, els quals van fer una demostració dels diferents estils de natació.
El CEM Patí Vic obre aquest divendres 19 de juny amb una jornada de portes obertes per a tota la ciutadania. Es podran visitar les instal·lacions -encara sense banyar-se-, mentre que el dissabte 20 el centre encetarà definitivament la temporada a les noves instal·lacions.
El regidor d'Activitat Física i Esports, Eduard Comerma, detalla que el procés d'obres ha estat llarg i remarca "la feina col·lectiva" per a fer realitat el nou equipament.