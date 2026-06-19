Un any més, la plaça Major de Vic esdevindrà un espai lliure de pirotècnica durant la celebració de la revetlla de Sant Joan, una festivitat que té lloc entre la nit del 23 de juny i la matinada del 24 de juny. Des de l'Ajuntament detallen que la mesura respon a la voluntat de prevenir incidents i "garantir un espai segur de celebració", alhora que l'acció "reforça el compromís amb una festa oberta a tothom, on la cultura i la convivència siguin protagonistes".
La regidora de Convivència i Seguretat de Vic, Elisabet Franquesa, destaca "la importància de gaudir amb seguretat i tranquil·litat les revetlles", tant la de Sant Joan com la de Sant Pere uns dies després.
Antoni Jurjo, inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic, recorda que es farà un dispositiu "especial" a la plaça Major amb l'objectiu d'assegurar el compliment de la normativa. Al mateix temps, demana a la ciutadania "prudència amb la foguera de Sant Joan", que també estarà ubicada a la plaça del Mercadal.
Fins a 900 euros de sanció
A Vic, hi ha una normativa específica per a l'ús de la pirotècnia durant les revetles de Sant Joan i Sant Pere i el seu incompliment pot comportar sancions que s'enfilen fins als 900 euros.
Les normes són clares: els petards de Categoria 1 només es poden utilitzar a més d'1 metre de distància de persones i mobiliari urbà; els de Categoria 2, s'han d'usar a més de 8 metres de distància; mentre que els de Categoria 3 només poden fer-se esclatar a més de 15 metres de distància de persones dins de la zona habilitada per a petards ubicada al Sucre.