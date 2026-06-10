Més d'un centenar d'activitats portaran la disbauxa a la Festa Major de Vic

Vic es prepara per a una nova Festa Major farcida de tradició i cultura popular. La festivitat se celebrarà del 27 de juny al 12 de juliol i comptarà amb més d'un centenar d'actes i activitats per a tots els públics. A més, enguany es viurà la particularitat que el dilluns 6 de juliol acollirà el pas del Tour de França, un dels esdeveniments esportius amb més ressò mundial.
El dia gran serà el diumenge 5 de juliol amb la Diada de Sant Miquel dels Sants, que enguany comptarà amb la presència de Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. Aquest 2026 també els Gegants de la Ciutat i la família dels Caps de Llúpia hi tindran un paper especial, ja que han estat declarats recentment bé cultural d'interès local amb l'objectiu de protegir i reivindicar la imatgeria festiva de la ciutat.
El protagonisme de la festivitat també serà per al Concurs de Sardanes que se celebra en el marc de la Festa Major de Vic i que, enguany, arriba l'edició número 100 de la seva història. Més enllà de ser el concurs sardanista més antic de Catalunya, també és una de les cites més estimades del país. A tot plegat, el Grup Sardanista Riallera –responsable de l'organització del concurs des dels anys 80- serà l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major 2026.
Entre el centenar d'activitats programades, també en destaca el gran concert de la plaça Major, enguany, amb el grup Obeses, que presentarà el seu nou disc L'ai al cor acompanyats de la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses.
Al mateix temps, amb la voluntat de continuar impulsant el català a la ciutat, en el marc de les Festes de Sant Miquel dels Sants de Vic, es desplegarà la gran final de la Lliga per la Llengua. Hi participaran els tres equips finalistes de les colles del Nen, el Merma i la Vella, així com els guanyadors de la branca escolar enmig d'un gran xou amb moltes sorpreses.
No hi faltaran tampoc els actes més solemnes i tradicionals, com la Conferència Balmesiana que, enguany, anirà a càrrec del periodista i adjunt al director de La Vanguardia, Enric Juliana. I no passar per alt que, a Vic, els més menuts també tenen la seva pròpia celebració amb la Festa Major Infantil: Seguici Infantil, el Bullici de Festa Major, la Xurriacada o el Correfoc Infantil, entre moltes altres propostes.
L'alcalde de Vic, Albert Castells, anima a la ciutadania a viure la Festa Major "amb solemnitat i alegria" des del "respecte i el civisme". Unes peticions a les quals s'hi suma la regidora de Cultura, Bet Piella, que també posa l'accent en la cultura com a "eix vertebrador" de la celebració.
Crida a les festes
Un dels actes més multitudinaris de la Festa Major de Vic és La Crida, el moment en què les tres colles de la ciutat -els verds del Merma, els vermells del Nen i els negres de la Vella- surten als carrers de la ciutat per omplir de gresca i xerinola cada racó de la capital d'Osona. Tindrà lloc el dissabte 27 de juny, i el moment àlgid de la celebració serà quan les colles es trobin a la plaça de la Catedral, on els tres caps de Llúpia ballaran i, a continuació, esclatarà la disbauxa amb els concerts de música en directe.
Des de l'Ajuntament i les colles, animen a gaudir "al màxim" de la festa, però insisteixen a fer-ho "amb civisme". Amb l'objectiu de protegir el patrimoni i el mobiliari urbà evitant el llançament de pintura, el consistori tornarà a repartir líquid del color de les tres colles que no taca. A més, en el moment de més disbauxa a la plaça de la Catedral, s'instal·laran "tanques olímpiques" al perímetre d'alguns edificis com a mesura preventiva de protecció.
A tot plegat, la regidora de Cultura Bet Piella remarca que, si durant la Crida es detecten actes incívics com utilitzar pintura o fer desperfectes al mobiliari urbà, "se sancionaran".