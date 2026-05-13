Vic inicia el procés per declarar els gegants i els caps de llúpia com a bé cultural d'interès local

L'Ajuntament de Vic posarà en marxa el procés per a declarar bé cultural d'interès local els gegants i els caps de llúpia de la ciutat. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple del consistori corresponent al mes de maig, una proposta que els Geganters de la Ciutat de Vic van presentar al registre municipal fa un any sol·licitant el reconeixement institucional.
La regidora de Cultura, Bet Piella, destaca "el valor escultòric" que ha convertit la imatgeria festiva de la capital d'Osona "en tot un símbol de la ciutat" i en remarca "la seva singularitat dins del panorama geganter".
Un cop aprovada la proposta, han de transcórrer 30 dies d'exposició pública i, passat aquest període, quedaran declarats com a bé cultural d'interès local, una distinció essencial per a conservar i fer difusió de la cultura popular i del patrimoni cultural de la ciutat a través del temps.
Des del segle XVII
La ciutat de Vic compta amb una llarga tradició gegantera i les primeres figures festives del seguici amb els cavalls cotoners de propietat municipal estan documentades des del 1600. Pel que fa a la primera referència dels gegants la trobem l'any 1640 en el cas de la figura masculina, i del 1664 en el de la femenina. Al mateix temps, hi ha localitzats els documents dels quals serien els primers gegants de titularitat municipal l'any 1722.
Els gegants actuals es remunten al 1862, mentre que els caps de llúpia apareixen també al llarg del segle XIX: l'any 1832, el Merma; l'any 1862, la Vella; i el 1900, el Nen.