El Festus de Torelló 2026 situarà el focus en el concepte de comunitat

La nova edició del Festus oferirà enguany una trentena de propostes de dansa, teatre, música i arts visuals durant el 29 i el 30 de maig a Torelló. El festival aposta per creacions "atrevides", tant locals, com estatals o internacionals, amb espectacles com el d'Insectotròpics o l'última proposta de Ramon Villegas, el pop dels murcians Perdón o la dansa de The Sad-mad method.
Aquest 2026, l'organització ha escollit el concepte de comunitat per fer reflexionar el públic. La coordinadora del Festus i tècnica de Cultura, Elisenda Currius, ha assenyalat que "sense punts de trobada no hi ha comunitat, i sense comunitat no hi ha poble". "La cultura té la responsabilitat de crear aquests punts de trobada", ha dit.
Currius ha explicat l'aposta que fa anys que fa el festival per les arts de carrer, per "entretenir i provocar reaccions". Això, però, no impedeix que també vulguin que el públic s'acosti a les places i els carrers de Torelló pel "gaudi" i pel simple fet de passar-ho bé durant una estona. L'objectiu de la gran majoria de propostes d'enguany, que s'engloben en el teatre, la dansa, el circ, la música o les arts visuals, és "combatre la desconnexió", generar espais de trobada i, en definitiva, reivindicar la dimensió col·lectiva, he explicat Currius.
Les places del centre de la vila acolliran la dansa d'inspiració castellera de la Cia. Marc Fernández, el teatre multimèdia d'Insectotròpics, el passeig cinemàtic ideat per la companyia Ferran Orobitg o el microteatre participatiu de la companyia Toti Toronell. També es podrà veure la reinterpretació de l'espai públic de la companyia Elena Baliarda, el clam acrobàtic de la companyia Fèmut, o la doble sessió de la companyia Clara Sisterë, amb dos espectacles de dansa contemporània en el fons i el context.
L'entorn natural de la zona esportiva de Torelló viurà la Copa del Generalísimo, una performance antifeixista estrenada al festival l'Ex Abrupto de Moià, a càrrec d'Eugenio Merino i el col·lectiu Indecline. A prop de la zona esportiva, a la Bardissa, la màgia de la companyia Pagans portarà el públic al bosc de nit perquè reconnecti amb la natura i amb ells mateixos. El Parc de les Pollancredes tornarà a acollir un espectacle, en aquest cas el circ poètic d'Hotel locandi. El pati interior de Can Parrella oferirà una reflexió teatral sobre el sentit de la vida enmig del col·lapse a càrrec de Ramon Villegas. El funambulisme de La Corcoles obrirà la tarda de dissabte als Jardins de Can Parrella.
La música és una part molt important del Festus i omplirà les dues nits als Jardins de Can Parrella, amb els grups Perdón, Blak, St. Frances, Vito Blasu i Thelee. La torellonenca DJ Neurotica farà doble sessió amenitzant el tradicional vermut del dissabte i tancarà el festival a la nit.
D'altra banda, l'Escola Municipal de Música de Torelló col·laborarà un any més amb el Festus amb l'anomenat Concert Compartit. El quart Aplec de la Mare de Déu del Soroll, una gran jam d'entrada lliure, tindrà lloc al Teatre Cirvianum. L'Off del Festus tornarà amb una nova tarda en la qual la música més alternativa sonarà com és habitual davant de La Carrera.
Com a activitats paral·leles hi haurà una exposició a càrrec de l'Escola d'Arts Plàstiques i el col·lectiu Eixarcolant organitzarà una caminada etnobotànica i un taller posterior de pa i hummus. Precisament, la campanya gràfica d'aquesta 29a edició vincula la idea que la cultura és un bé comú i "essencial" per a la vida en col·lectivitat, de la mateixa manera que ho és el pa.