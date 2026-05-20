Música, art i patrimoni s'uneixen per celebrar els 10 anys del «So de les Cases» de Vic

Posar en valor el patrimoni arquitectònic i combinar-lo amb mostres d'art musical –i, enguany, també amb pinzellades d'art contemporani– és l'objectiu del So de les Cases, una iniciativa cultural que es desplega a Vic des de fa 10 anys brindant l'oportunitat de descobrir espais singulars de la ciutat que sovint són d'accés molt restringit pel públic general.
Aquest 2026, se celebrarà els dies 29, 30 i 31 de maig i els visitants podran descobrir un total de 14 espais -cinc dels quals s'incorporen per primera vegada al programa- que acolliran 16 artistes i 90 concerts de petit format. Enguany, l'aforament total serà d'11.270 places gratuïtes.
El So de les Cases "és una petita joia de la ciutat", destaca la regidora de Cultura vigatana, Bet Piella. Per la seva banda, la regidora d'Urbanisme, Ester Coma, apunta que la idea és trobar "espais urbans o recollits que no solen ser transitats per la ciutadania".
El so de les Cases va néixer l'any 2016, quan Vic va ser Capital de la Cultura Catalana i, des de llavors, la cita ha tingut bona acollida i s'ha consolidat en el calendari d'activitats de la ciutat.
L'art contemporani s'uneix a la cita
Per commemorar els 10 anys del So de les Cases, la iniciativa cultural fa un pas endavant amb el cicle La mirada de les cases. Es tracta d'un projecte comissariat per l'Associació per a les Arts Contemporànies que incorpora per primera vegada propostes d'arts visuals que establiran diàleg amb el patrimoni.
Cinc espais nous
Enguany, el So de les Cases disposarà de 14 espais singulars de la ciutat, cinc dels quals s'hi incorporen per primera vegada. És el cas de la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del cementiri, la plaça Don Miquel de Clariana –coneguda popularment com la plaça de l'Estudiant-, l'Arxiu municipal i l'espai Bisell.
La resta d'espais patrimonials singulars seran el Pati de l'Albergueria, la cripta de la Catedral, el pati de la Creu de l'Hospital de la Santa Creu, el paranimf de la Santa Creu, l'Arxiu Episcopal, la Casa Ricart, la Casa Galadies i la Casa Pratdesaba.
Entre les propostes també hi haurà El So dels carrers amb l'objectiu de posar en valor l'arquitectura anònima de les cases que mantenen l'estructura tradicional als carrers de la ciutat, així com elements patrimonials emblemàtics.
Enguany, prendrà el protagonisme la recentment inaugurada rambla dels Montcada. El punt de trobada serà a les Adoberies i l'activitat consistirà en una ruta musical a càrrec dels compositors Jordi Domènech i Marcos Bosch i les interpretacions dels músics Ivan Alcazo, Maria Crisol, Agnès Mauri i Jordi Macaya.
Artistes 2026
Entre els artistes d'aquesta 10a edició hi haurà Kris Tena, Martha Shanti, Vito Blasu, l'Escola de Música de Vic, la Coral Xicalla, Goig, Miquel Cobos, Evoéh, Anna Urpina, Edgar Vilà, OKDW i Xarim Aresté.
D'altra banda, els artistes de La mirada de les cases s'ubicaran a cinc espais on es podrà gaudir d'obres d'art contemporani de diferents disciplines –pintura, escultura, vídeo i instal·lació- creades per Ramon Surinyac, Mar Arza, Sandra Ortiz-La Santa, Roger Coll i La Clota Coop.