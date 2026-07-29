Vic amplia la col·lecció de figures de goma amb els gegants de la ciutat amb la vestimenta morisca

Vic amplia la col·lecció de gegants de goma de la ciutat i presenta el Gegant amb la vestimenta morisca. La figura, de la qual se n'han fet 200 unitats, ja està disponible a la botiga Ànima, mentre que la Geganta sortirà al mercat a finals d'aquest 2026.
Els gegants i les figures relacionades amb el bestiari popular de goma s'han popularitzat els darrers anys i s'han convertit en una gran eina per a donar a conèixer la cultura popular. Vic ja compta amb les figures de goma dels Comtes d'Osona, els quals han tingut una gran acollida, i ara es podrà ampliar la col·lecció amb els gegants de la ciutat.
Memòria històrica gegantera
Els Gegants de Vic van vestir la indumentària morisca en el moment d'aparèixer a la ciutat el 1862, i la van portar fins al 1891, quan se'ls hi posen robes medievals i es converteixen en els Comtes d'Osona.
Del 1910 fins a finals dels anys 20 del segle XX van tornar a vestir de moriscos, amb una vestimenta que queda reflectida en la nova figura de goma. Des de llavors, han vestit amb la indumentària actual, la dels Comtes d'Osona.
L'any 2021, en un exercici de memòria històrica gegantera, es van recuperar els Gegants històrics amb la vestimenta morisca, dels que ara se n'ha fet la figura de goma perquè els infants els puguin conèixer amb més detall.