Tornen les Festes de Sant Albert del carrer de Gurb de Vic

Un any més, el carrer de Gurb de Vic ja ho té tot a punt per a les Festes de Sant Albert, que enguany se celebren del 30 de juliol al 7 d'agost amb una programació farcida de tradició, cultura popular i amb un protagonista clar: el Carquinyoli.
L'inici de la festivitat tindrà lloc el dijous 30 de juliol amb el pregó de les festes, enguany a càrrec de la comissió organitzadora. També es destaparan les novetats de l'edició 2026 i s'inaugurarà l'exposició La Serenata de les Cases. Els gegants del barri amenitzaran el tret de sortida de la festa juntament amb el grup Panxolina.
El dia gran de la celebració serà el divendres 31 de juliol, el dia del Carquinyoli: durant la tarda hi haurà un taller d'estampació del logotip del ninot, el carrilet i diverses sorpreses. A partir de les 21:30 hores s'espera l'arribada del Carquinyoli, mentre que la nit tancarà amb el concert del grup Akoblats.
El dissabte 1 d'agost tindrà lloc la Nit de Taverna amb el grup Julivert, acompanyada d'una sardinada popular; el diumenge 2 d'agost serà el torn de l'arrosada popular a la Zona Esportiva de la ciutat.
Les activitats familiars arribaran el dimarts 4 d'agost amb l'espectacle L'Arcàdia, del grup Belluga; el dimecres 5 d'agost serà el moment del públic jove amb el Carquinyoli & Roll, un vespreig musical amb les actuacions d'Es'Cardats i Mai.Halis.
El dijous 6 d'agost se celebraran els tradicionals Foguerons de Sant Albert, amb el sopar de revetlla, una quina popular i sessió amb DJ Saraswati.
El darrer dia de la festivitat, el divendres 7 d'agost, és el torn de la diada de Sant Albert, que enguany coincideix amb el comiat del Carquinyoli. La jornada començarà de bon matí amb la xocolatada, el concurs de dibuix, la festa de l'escuma i un vermut popular. A la tarda tindrà lloc l'ofici solemne, el tradicional berenar de pa amb tomàquet i embotits, la passada dels feixets i l'emotiu adeu al Carquinyoli. La cloenda anirà a càrrec del Trio Calavera.