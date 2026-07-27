El 2027 es licitarà el projecte del nou Palau de Justícia de Vic

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat l'acceptació, per part del Departament, del terreny de l’Era d’en Sellés ofert per l’Ajuntament de Vic per instal·lar-hi el futur Palau de Justícia, un moviment que suposa avançar cap a una infraestructura "llargament reivindicada pel territori". Al mateix temps, el conseller ha obert la porta a licitar la redacció del projecte a mitjans de 2027.
Espadaler ho anunciava el passat divendres en un acte organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic. En la seva intervenció, explicava que "ara ja tenim pressupostos i el vistiplau del Departament d'Economia" per a fer possible la futura seu judicial a la capital d'Osona. El conseller detallava que la planificació d’aquest projecte es construirà "en diàleg amb la judicatura, la Fiscalia, l'advocacia, els cossos de seguretat i l'Ajuntament".
L’edifici judicial, amb una superfície prevista d’uns 10.000 metres quadrats, acollirà set unitats del partit judicial. Entre aquestes, s’hi comptarà una nova unitat programada per obrir el 31 de desembre d’aquest any. En perspectiva, l’espai permetrà sumar-hi fins a 12 unitats judicials en el futur. La conselleria xifra la inversió necessària per al nou equipament en uns 25 milions d’euros.
Espadaler defensa que la nova construcció "no és només una infraestructura", sinó "una peça clau per adaptar la justícia al nou model organitzatiu i garantir un millor servei a la ciutadania". També posa èmfasi en què el projecte s’integra en el pla d’inversions del Departament i facilitarà "disposar d'un equipament modern, dimensionat i preparat per als reptes dels pròxims anys".
Una llarga reivindicació del territori
"La feina conjunta està donant els seus fruits, i continuarem treballant plegats perquè el Palau de Justícia sigui una realitat el més aviat possible", deia en un missatge a les xarxes socials l'alcalde de Vic, Albert Castells, en conèixer la notícia que el Departament de Justícia posava fil a l'agulla a l'anhelat Palau de Justícia de Vic.
L'equipament és una reivindicació històrica d'organitzacions i entitats econòmiques, socials i del tercer sector del territori que, des de fa anys, denuncien el "greuge" que suposa per a ciutadans, lletrats i altres professionals haver de desplaçar-se diàriament a Manresa, Granollers o Mataró.
Sense anar més lluny, el mateix batlle vigatà tornava a reclamar el servei fa tot just una setmana a través d'un vídeo a les xarxes socials: "Necessitem un Palau de Justícia que fa dècades que està ajornat".
Mig any de la represa dels judicis penals a Vic
El gener d'aquest 2026 es van reprendre els judicis penals a Vic. Feia set anys que no se'n feien a la ciutat, perquè l'edifici on se celebraven aleshores, al carrer Doctor Junyent, no reunia les condicions. S'ubiquen en un local cedit per l'Ajuntament a la Ronda Camprodon, el qual la conselleria de Justícia ha reformat. Tot i celebrar aquest fet, l'objectiu del territori sempre ha estat el de tenir un Palau de Justícia ubicat a la capital d'Osona.