Organitzacions i entitats econòmiques, socials i del tercer sector reclamen un Palau de Justícia a Vic

Una quinzena d'organitzacions i entitats econòmiques, socials i del tercer sector reclamen al Govern un Palau de Justícia a Vic que doni servei als usuaris d'Osona i el Lluçanès.
Els signants denuncien el "greuge" que suposa per a ciutadans, lletrats i altres professionals haver de desplaçar-se diàriament a Manresa, pels judicis penals, o a Granollers o Mataró, pels de l'àmbit social. Aquest fet, diu el manifest, comporta "uns inconvenients que no s’avenen en un bon servei a esmerçar als ciutadans des de l’administració pública que gestiona les seves contribucions al fons comú".
La ubicació es preveu a la zona del polígon propera als Mossos d'Esquadra, fet que implicaria no haver d'entrar al centre i evitar col·lapsar la ciutat. Al mateix temps, el text posa èmfasi en el fet que, actualment, "les comunicacions han de fer-se majoritàriament amb vehicles automòbils. No hi ha connexió ferroviària entre Vic i Manresa i son paleses les enormes dificultats, impuntualitats, en definitiva poca fiabilitat, en els desplaçaments per la línia R3 entre Vic i Granollers".
El manifest demana "accelerar" les accions i recorda que la conselleria ja en preveu la construcció, per valor d'uns 25 milions d'euros, però encara no ha dotat l'obra del finançament necessari perquè tiri endavant.
El text del manifest reclama més inversió en serveis i recorda que si s'ha passat en pocs anys del sis als vuit milions d'habitants a Catalunya, cal també millorar tots els serveis. "Aquests augments de més del 30% suposen indefectiblement preveure més serveis en sanitat, educació, seguretat, també en l'administració de Justícia", apunta el manifest.
El text, que compta amb el suport de la Cambra de Comerç, el Consell Empresarial d'Osona, sindicats o l'associació de comerciants, entre d'altres, expressa "ple suport" als esforços a l'Ajuntament de Vic per aconseguir el nou palau.