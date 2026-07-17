Junts insta als governs català i espanyol a aclarir el futur del CAP dels Caputxins

Continua l'embolic el CAP Vic Nord, l'activitat del qual es traslladarà en uns anys a l'antic solar del Mercat Municipal. Des de Junts per Catalunya insten als governs català i espanyol que aclareixin el futur del centre sanitàri i de l'edifici de la plaça Divina Pastora, propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així ho ha manifestat aquest divendres l'alcalde de Vic, Albert Castells, en una roda de premsa a la capital d'Osona que també ha comptat amb la presència dels diputats al Parlament de Catalunya, Anna Erra i Jordi Fàbrega; el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol; i la diputada a Madrid, Marta Madrenes.
Castells ha volgut posar en valor la feina feta durant el present mandat i els anteriors, amb el lideratge d'Anna Erra al timó del consistori vigatà: "Hem treballat lleials als governs de la Generalitat de Catalunya per millorar l'atenció primària a Vic, però portem anys de molta confusió". El batlle remarca que "qui fa CAPs i qui els tanca és la Generalitat i no l'Ajuntament de Vic" i detalla que, des de la capital d'Osona, s'han "comprat i cedit terrenys" per "millorar l'atenció primària" a la ciutat. Entre altres, fruit d'aquest treball s'ampliarà el CAP del Remei i es construirà un nou centre sanitari al carrer Bisbe Morgades, on es traslladarà l'activitat del CAP Vic Nord, explica Castells. Un trasllat, apunta el batlle, impulsat "pel Govern d'ERC amb Aragonès i el conseller Balcells" al capdavant.
"Quan se'ns va notificar que l'edifici no es podia rehabilitar perquè no complia la normativa actual, vam facilitar un solar a Salut" per a construir-hi un nou CAP, reitera Castells, que recorda que "des del primer dia vam exigir que l'edifici del barri dels Caputxins no quedés en desús ni s'abandonés", una petició recollida en diferents acords del ple de Vic, així com del Parlament.
Al mateix temps, Castells reitera que fa temps que es van iniciar els contactes amb el govern de l'Estat per a la cessió de la propietat de l'edifici -també de l'Hospital Universitari de Vic-: "Si la Generalitat no vol la propietat, que sigui per a la ciutat de Vic".
Càrrega contra ERC Vic
La setmana passada, ERC Vic anunciava que havien aconseguit el compromís del Govern de PSC de no tancar el CAP Vic Nord. En un comunicat, els republicans detallaven que, a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, han adquirit el compromís dels socialistes de mantenir l'activitat sanitària a l'Ambulatori -tal com es coneix popularment el CAP Vic Nord-.
Per la seva banda, Albert Castells denuncia la contradicció entre l'acord anunciat per ERC Vic i el govern català, i la informació que el govern municipal rep dels responsables territorials de la Generalitat. Així, reclama "un aclariment urgent" del Govern d'Illa: "Els serveis territorials mantenen que aquesta afirmació no és real, que l'abandonament de l'edifici que va iniciar ERC, l'ha heretat el PSC. La certesa ara com ara és que s'està construint un nou CAP al carrer Morgades i que es preveu el tancament de l'edifici dels Caputxins".
Junts passa a l'acció
Des de Junts per Catalunya han presentat una bateria de preguntes al Parlament i al Senat per aclarir la situació. A la cambra catalana, els juntaires han demanat que es compleixi l'acord que estableix que, un cop entri en funcionament el nou CAP Vic Nord, l'edifici de la plaça de la Divina Pastora no s'abandoni i s'hi presti assistència sociosanitària amb atenció primària. En aquest sentit, el diputat Jordi Fàbrega diu que "el que s'ha pactat ara entre ERC i el PSC amb la llei d'acompanyament de pressupostos és exactament el mateix, però sense ni un sol euro per poder-ho tirar endavant".
Anna Erra ha lloat "la tenacitat i la perseverança" de Castells i ha posat en valor el "treball transversal" de Junts a les diferents cambres parlamentàries a les quals té representació.
Des de Madrid, Junts per Catalunya ha demanat la titularitat de l'edifici de l'actual CAP a la plaça de la Divina Pastora i de l'Hospital Universitari de Vic, ambdós equipaments propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Marta Madrenas, diputada de Junts al Congrés, demana al Govern de l'Estat concrecions en la cessió dels immobles, i anuncia que "si d'aquí a dos mesos no hi ha compromisos ferms, presentarem una proposició no legislativa al Congrés per instar al ministeri que compleixi amb Vic".
Finalment, Eduard Pujol, representant de Junts al Senat, detalla que hi ha negociacions obertes des de fa mesos perquè l'edifici de la plaça de la Divina Pastora passi a mans de la Generalitat o l'Ajuntament de Vic.